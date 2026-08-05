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США не згорнули переговори про виробництво Patriot в Україні – Reuters

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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США не згорнули переговори про виробництво Patriot в Україні – Reuters
Наразі ліцензії на виробництво Patriot мають лише дві країни світу – Німеччина та Японія
фото: US Army

Попри публічні сумніви Дональда Трампа, Вашингтон продовжив обговорювати з Києвом кілька варіантів локалізації виробництва перехоплювачів для систем ППО

США продовжують переговори щодо надання Україні дозволу на виробництво перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів Patriot, незважаючи на нещодавні заяви президента Дональда Трампа, який поставив під сумнів таку можливість. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Які варіанти співпраці обговорюють

За даними агентства, Вашингтон не давав вказівки припинити переговори, а консультації з американськими виробниками озброєння, військовими посадовцями та іншими сторонами тривають. «Вказівки зупинити переговори не було», – повідомило одне з джерел Reuters.

Одним із варіантів, який зараз обговорюється, є виробництво окремих компонентів перехоплювачів в Україні з їх подальшим остаточним складанням у Німеччині. Також розглядається можливість приєднання України до вже чинної американсько-європейської програми виробництва ракет для Patriot або надання дозволу на випуск дешевшої версії перехоплювача PAC-3.

Переговори тривають, але рішення ще немає

Роботу над можливою угодою координує посол США при НАТО Метью Вітакер. Минулого місяця він відвідав Київ, де обговорив це питання з українськими посадовцями та представниками оборонної промисловості.

За словами високопоставленого представника адміністрації Трампа, Сполучені Штати продовжують оцінювати різні формати майбутньої співпраці з Україною в оборонно-промисловій сфері. При цьому будь-які домовленості мають забезпечувати захист американських технологій.

Reuters зазначає, що навіть у разі укладення відповідної угоди Україна зможе отримати перші перехоплювачі власного виробництва не раніше ніж через рік. Саме тому Київ продовжує закликати союзників передати ракети Patriot із наявних запасів для покриття нагальних потреб у протиповітряній обороні.

Нагадаємо, під час зустрічі із Зеленським у Вашингтоні наприкінці липня Трамп заявляв про готовність дозволити Україні виробляти ракети-перехоплювачі Patriot за ліцензією. Втім, уже за кілька днів на засіданні уряду в Кемп-Девіді він заявив, що остаточної домовленості немає, і США мають «дуже обережно ставитися до передачі секретів цієї зброї».

Наразі ліцензії на виробництво Patriot мають лише дві країни світу – Німеччина та Японія. Якщо домовленість все ж буде укладена, Україна стане третьою державою у цьому переліку – і першою, яка веде повномасштабну війну.

Нагадаємо, раніше США розпочали процедуру передачі Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot, однак аналітики попереджали, що запуск виробництва може затягнутися на роки через технологічну складність.

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Теги: системи ППО війна Україна Patriot ліцензія США переговори Дональд Трамп

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