Джонсон звинуватив лейбористів у достроковому звільненні лондонського терориста



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Усман Хан раніше відбував покарання за тероризм, а 29 листопада вчинив різанину у Лондоні

Джонсон заявив, що дострокове звільнення підозрюваного у різанині Лондонському мосту стало можливим через ухвалення поправок в законодавство, які були зроблені Лейбористської партією

Прем'єрміністр Великої Британії Боріс Джонсон звинуватив уряд лейбористів в ухвалені поправок до закону, які дозволили вийти на свободу Усману Хану, який відбував покарання за тероризм та вчинив різанину у Лондоні.

Про це повідомляє DW.

Джонсон заявив, що дострокове звільнення підозрюваного у різанині Лондонському мосту стало можливим через ухвалення поправок в законодавство, які були зроблені Лейбористської партією, яка перебувала при владі з 1997 по 2010 роки.

Реагуючи на критику Джонсона, лідер лейбористів Джеремі Корбін заявив телеканалу Sky News, що засуджені терористи необов'язково повинні відбувати весь термін.

«Думаю, це залежить від обставин і від вироку, але також у вирішальній мірі - і від їх дій у в'язниці», - сказав Корбін та додав, що з нападу Усмана Хана слід винести уроки і провести всебічне розслідування обставин, пов'язаних з його ув'язненням і подальшим звільненням.

Як відомо, «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт у Лондоні.

Нагадаємо, у результаті нападу на Лондонському мосту загинули двоє осіб, троє отримали поранення.

29 листопада поліція оточила Лондонський міст в зв’язку з повідомленнями про напад з ножем і стрілянину. Згодом поліцейські повідомили про затримання одного підозрюваного і поранення декількох осіб.

Також у поліції підтвердили, що силовики застрелили нападника.

Представник поліції Лондона підтвердив, що підозрюваного було убито під час спецоперації. За його словами, на ньому був надітий фальшивий пояс смертника.

На резонансну подію публічно відреагувала королева Великобританії Єлизавета ІІ.