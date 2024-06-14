Хусити атакували український корабель в Аденській затоці: є поранений

Командування збройних сил США співпрацює з партнерами, щоб притягнути хуситів до відповідальності та зменшити їхній військовий потенціал

Сьогодні підтримувані Іраном хусити запустили дві протикорабельні крилаті ракети в Аденську затоку. Обидві влучили в український корабель Verbena. Один моряк дістав важкі поранення, його евакуювали на літаку для надання медичної допомоги. Про це повідомило центральне командування збройних сил США.

«Така безрозсудна поведінка підтримуваних Іраном хуситів продовжує загрожувати регіональній стабільності та ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі та Аденській затоці», – наголосили американські військові.

Хусити стверджують, що діють від імені палестинців у Секторі Гази. Однак при цьому вони загрожують життю громадян третіх країн, які не мають нічого спільного з конфліктом у Газі.

Командування збройних сил США наголосило, що постійна загроза можливості безпечного транзиту регіоном з боку хуситів ускладнює доставку важливої ​​допомоги народу Ємену, а також до Гази. Відомство продовжуватиме співпрацювати з партнерами, щоб притягнути хуситів до відповідальності та зменшити їхній військовий потенціал.

Нагадаємо, що днями угруповання єменських хуситів атакували два судна в Аденській затоці протикорабельними балістичними ракетами. Кораблі зазнали пошкоджень.

Як повідомлялося, командувач військово-морської місії ЄС із захисту торгових суден у Червоному морі звернувся до Брюсселя із закликом про допомогу. Оскільки надто мало держав надсилає військові кораблі, стає дедалі важче виконувати свою місію – а саме захист від атак єменських хуситів.

До відома, 8 квітня єменські хусити повідомили, що атакували ракетами та безпілотниками британські, американські та ізраїльські кораблі у Червоному та Аравійському морі, а також в Індійському океані.