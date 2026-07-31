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El País: до іспанського анклаву могли прорватися майже 50 тис. мігрантів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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El País: до іспанського анклаву могли прорватися майже 50 тис. мігрантів
Понад 40 тисяч мігрантів могли прорватися до іспанського анклаву Сеута
фото: Reuters

Під час міграційної кризи у травні 2021 року до Сеути потрапили понад 10 тис. мігрантів

До іспанського анклаву Сеута на півночі Африки за останні дні могли нелегально потрапити майже 50 тис. мігрантів. Таку попередню оцінку дають іспанські сили безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на El País.

За інформацією видання, за останні дні до Сеути нелегально потрапили понад 40 тис. людей, а окремі джерела оцінюють їхню кількість майже у 50 тис. Якщо ці дані підтвердяться, це стане найбільшою міграційною кризою в історії іспанського анклаву.

Для порівняння, під час міграційної кризи у травні 2021 року до Сеути потрапили понад 10 тис. мігрантів. Нинішні оцінки у кілька разів перевищують показники того періоду.

Водночас агентство Reuters зазначає, що офіційно підтверджена кількість мігрантів, які вже дісталися Сеути, наразі значно менша. За даними агентства, рахунок іде на кілька тисяч осіб, тоді як десятки тисяч продовжують намагатися перетнути кордон.

Сеута – автономне місто Іспанії на північному узбережжі Африки, яке межує з Марокко. Разом із Мелільєю це єдина сухопутна ділянка кордону між Європейським Союзом та Африкою. Через своє географічне розташування Сеута вже багато років залишається одним із головних маршрутів нелегальної міграції до ЄС. Мігранти намагаються потрапити до анклаву, перепливаючи море або долаючи багатометрову прикордонну огорожу. Найбільша міграційна криза в Сеуті сталася у травні 2021 року, коли лише за два дні до міста потрапили понад 8 тис. людей. Нинішній наплив мігрантів став найбільшим відтоді.

Іспанська влада перекинула до Сеути додаткові підрозділи армії та поліції, щоб взяти ситуацію під контроль.

Як повідомлялось, Італія розглядає можливість призупинення дії Шенгенської угоди з Іспанією після масового прориву мігрантів до іспанського анклаву Сеута. 

Поштовхом до таких заяв стали події 30 липня, коли сотні мігрантів незаконно перетнули кордон із Марокко до іспанського анклаву Сеута. На кадрах, оприлюднених місцевими ЗМІ, видно натовпи людей, які біжать пляжами і проходять уздовж хвилерізів. У відповідь Мадрид направив до регіону додаткові сили безпеки та військових, аби взяти ситуацію під контроль і запобігти новим проривам через кордон.

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Теги: мігранти Марокко Іспанія

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