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Український пілот переслідував ракету РФ до самого кордону – Міноборони Польщі

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Український пілот переслідував ракету РФ до самого кордону – Міноборони Польщі
Вирва на території Польщі
фото: ONET

Пілот не перетнув кордон, оскільки існував ризик, що його могли сприйняти як ціль польські F-16

Під час масованої російської атаки в ніч на 30 липня український пілот супроводжував крилату ракету Х-101 до самого кордону з Польщею, однак був змушений розвернутися приблизно за 20 секунд до його перетину. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMF FM.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що тепер може «з повною відповідальністю підтвердити»: на територію країни тоді залетіла саме російська крилата ракета Х-101.

За його словами, близько третьої години ночі в напрямку Польщі летіли приблизно 20 російських ракет. Більшість із них знищила українська протиповітряна оборона, однак одну перехопити не вдалося. Саме цю ракету, за словами Томчика, український винищувач відстежував до державного кордону.

Водночас льотчик не міг продовжити переслідування після входження цілі в повітряний простір Польщі, оскільки існував ризик, що його могли сприйняти за загрозу та збити польські винищувачі F-16.

«Військо Польське від самого початку відстежувало весь перебіг подій – усе, що відбувалося в Україні. І саме таким було завдання, яке стояло перед військовими, пілотами та тими, хто здійснює наведення на ці ракети», – зазначив Томчик.

Він також подякував усім військовослужбовцям, які брали участь у забезпеченні цієї операції.

Нагадаємо, після того, як російська ракета залетіла в повітряний простір Польщі, очільник МЗС України Андрій Сибіга провів телефонні переговори зі своїм польською колегою Радославом Сікорським. Він запевнив, що Україна готова надати всю необхідну допомогу в розслідуванні інциденту.

Момент падіння ракети в Люблінському воєводстві Польщі потрапив на відео. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща була готова збити ракету, якби вона продовжила політ. 

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Теги: російська ракета ракета Польща

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