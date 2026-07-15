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Прем'єр Іспанії Педро Санчес опинився в центрі скандалу через брата

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Прем'єр Іспанії Педро Санчес опинився в центрі скандалу через брата
Прем'єр Іспанії Педро Санчес опинився в центрі скандалу через брата
фото: elmundo.es

Суд ухвалив безпрецедентний вирок Давіду Санчесу, викривши схему із фіктивною посадою, яку створили спеціально під нього

Суд іспанського міста Бадахос визнав Давіда Санчеса, брата чинного прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, винним у зловживанні службовими повноваженнями під час призначення на державну посаду. Згідно з судовим вироком, йому заборонено обіймати державні посади протягом дев'яти років. Як пише «Главком» з посиланням на Reuters, рішення пов'язане з його призначенням на посаду в провінційному уряді Бадахоса у 2017 році.

Йдеться про те, що Давіда Санчеса у 2017 році було призначено на керівну посаду в системі музичних консерваторій провінції Бадахос. За висновком суду, відповідну посаду було створено без обґрунтованої адміністративної необхідності, а її головною метою стало працевлаштування брата майбутнього глави уряду.

На момент призначення у 2017 році його брат, Педро Санчес, щойно очолив Соціалістичну партію Іспанії, яка тоді перебувала в опозиції.

У рішенні суду зазначено, що посадовці провінційної адміністрації діяли «грубо свавільно», використовуючи владні повноваження в інтересах конкретної особи. Крім того, суд встановив, що згодом функціональні обов'язки цієї посади були змінені відповідно до професійних інтересів Давіда Санчеса, який є музикантом і композитором та працює в оперній сфері.

Водночас суд відхилив звинувачення у торгівлі впливом, яке передбачало покарання у вигляді реального ув'язнення. Таким чином, суд обмежився адміністративною санкцією у вигляді заборони працювати на державній службі. Сам Давід Санчес під час судового розгляду заперечував усі обвинувачення. Наразі його захист має право оскаржити вирок в апеляційному порядку.

Це рішення стало черговим політичним викликом для уряду Педро Санчеса. Протягом останніх двох років іспанський прем'єр та його найближче оточення неодноразово опинялися в центрі антикорупційних розслідувань. Зокрема, у червні 2026 року один із колишніх близьких соратників глави уряду був засуджений до 24 років позбавлення волі в окремій корупційній справі.

Сам Педро Санчес раніше неодноразово заявляв, що розслідування щодо членів його родини та представників уряду мають політичне підґрунтя. На його думку, такі справи є частиною кампанії, яку ведуть його політичні опоненти, насамперед представники правоконсервативних та ультраправих сил.

Після оголошення рішення суду опозиційна Народна партія (PP) закликала Педро Санчеса піти у відставку. Представники партії заявили, що створення спеціальної посади для брата прем'єра викликає серйозні питання щодо доброчесності влади, навіть попри те, що суд не встановив особистого втручання глави уряду у процес призначення.

Водночас уряд Іспанії заявив, що поважає рішення суду, однак розраховує, що вищі судові інстанції переглянуть справу. Речниця уряду Елма Саїз висловила впевненість, що апеляційний розгляд завершиться виправданням Давіда Санчеса. Союзники уряду також розкритикували рішення суду, назвавши дев'ятирічну заборону на державну службу надмірною.

Нагадаємо, напередодні півфіналу Чемпіонату світу-2026 експрем'єр Іспанії Маріано Рахой опинився в центрі міжнародного скандалу, заявивши, що збірна Франції має «склад найвищого рівня, щоправда, без французів». Його слова викликали хвилю критики з боку прем'єра Іспанії Педро Санчеса, французьких політиків та громадськості, які назвали висловлювання неприйнятними.

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Теги: суд Іспанія корупція злочин

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