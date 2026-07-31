Глава МЗС Італії закликав закрити Шенген для Іспанії через мігрантів

Після масового прориву до Сеути уряд Мелоні заявив про готовність вдатися до надзвичайних заходів для захисту кордонів

Італія розглядає можливість призупинення дії Шенгенської угоди з Іспанією після масового прориву мігрантів до іспанського анклаву Сеута. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра закордонних справ Антоніо Таяні.

Посадовець заявив, що підтримує закриття зони вільного пересування з Іспанією. За його словами, нелегальна та неконтрольована міграція становить загрозу національній безпеці.

Крім того, глава італійського МЗС розкритикував рішення уряду Іспанії надати громадянство понад 500 тис. нелегальних мігрантів. На його думку, такий крок сприяє діяльності мереж, які займаються незаконним переправленням людей.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні також заявила, що влада не має наміру залишати ситуацію без реагування. За її словами, уряд уже скликає профільні відомства для оцінки ситуації та готовий запровадити додаткові, зокрема надзвичайні, заходи для захисту державного кордону та безпеки громадян. Серед можливих кроків вона назвала призупинення дії Шенгенської угоди з Іспанією.

«Ми не поступимося ні на міліметр у питанні нелегальної імміграції. Захист наших кордонів, боротьба з торговцями людьми та забезпечення ефективної репатріації й надалі залишатимуться політикою цього уряду», – наголосила Мелоні.

Поштовхом до таких заяв стали події 30 липня, коли сотні мігрантів незаконно перетнули кордон із Марокко до іспанського анклаву Сеута. На кадрах, оприлюднених місцевими ЗМІ, видно натовпи людей, які біжать пляжами і проходять уздовж хвилерізів. У відповідь Мадрид направив до регіону додаткові сили безпеки та військових, аби взяти ситуацію під контроль і запобігти новим проривам через кордон.

Нагадаємо, наприкінці червня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що заявки на легалізацію в межах нової урядової програми подали понад мільйон нелегальних мігрантів. Ця кількість приблизно на чверть перевищила попередні прогнози уряду. За словами глави уряду, програма має допомогти подолати демографічні виклики та уникнути значних економічних втрат у майбутньому.