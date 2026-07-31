Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Глава МЗС Італії закликав закрити Шенген для Іспанії через мігрантів

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Глава МЗС Італії закликав закрити Шенген для Іспанії через мігрантів
Мігрантам вдалося дістатися території Іспанії, перепливши з Марокко до Сеути
фото: EFE

Після масового прориву до Сеути уряд Мелоні заявив про готовність вдатися до надзвичайних заходів для захисту кордонів

Італія розглядає можливість призупинення дії Шенгенської угоди з Іспанією після масового прориву мігрантів до іспанського анклаву Сеута. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра закордонних справ Антоніо Таяні.

Посадовець заявив, що підтримує закриття зони вільного пересування з Іспанією. За його словами, нелегальна та неконтрольована міграція становить загрозу національній безпеці.

Крім того, глава італійського МЗС розкритикував рішення уряду Іспанії надати громадянство понад 500 тис. нелегальних мігрантів. На його думку, такий крок сприяє діяльності мереж, які займаються незаконним переправленням людей.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні також заявила, що влада не має наміру залишати ситуацію без реагування. За її словами, уряд уже скликає профільні відомства для оцінки ситуації та готовий запровадити додаткові, зокрема надзвичайні, заходи для захисту державного кордону та безпеки громадян. Серед можливих кроків вона назвала призупинення дії Шенгенської угоди з Іспанією.

«Ми не поступимося ні на міліметр у питанні нелегальної імміграції. Захист наших кордонів, боротьба з торговцями людьми та забезпечення ефективної репатріації й надалі залишатимуться політикою цього уряду», – наголосила Мелоні.

Поштовхом до таких заяв стали події 30 липня, коли сотні мігрантів незаконно перетнули кордон із Марокко до іспанського анклаву Сеута. На кадрах, оприлюднених місцевими ЗМІ, видно натовпи людей, які біжать пляжами і проходять уздовж хвилерізів. У відповідь Мадрид направив до регіону додаткові сили безпеки та військових, аби взяти ситуацію під контроль і запобігти новим проривам через кордон.

Нагадаємо, наприкінці червня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що заявки на легалізацію в межах нової урядової програми подали понад мільйон нелегальних мігрантів. Ця кількість приблизно на чверть перевищила попередні прогнози уряду. За словами глави уряду, програма має допомогти подолати демографічні виклики та уникнути значних економічних втрат у майбутньому.

Читайте також:

Теги: мігранти Італія Іспанія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Литва цього року спрямовує на оборону та безпеку майже 7% ВВП
Президент Литви попередив про розкол НАТО через оборонні витрати
4 липня, 05:26
У загубленому місті виявили кілька вулиць
Археологи знайшли загублене візантійське місто у пустелі Єгипту (фото)
8 липня, 05:11
Пасажири намагалися відігнати від себе рій комарів у салоні літака
У Мілані комарі зірвали авіарейс (відео)
8 липня, 17:45
Виняток зробили через критичну залежність європейських виробників від російських поставок
ЄС зняв заборону на імпорт соболиного хутра з Росії
27 липня, 10:26
Ярина Груша виборола престижну премію Віареджо Репачі в Італії
Українка здобула найпрестижнішу літературну премію Італії
8 липня, 03:52
Будинки за €1 переважно непридатні для життя
Блогер розповів, скільки насправді треба викласти у будинок, який у Італії продають за €1
19 липня, 19:15
Календар матчів Серії А сезону 2026/27
Календар матчів Серії А сезону 2026/27: битва за Скудетто та найгарячіші дербі Італії
13 липня, 11:30
Олександр Усик не залишився осторонь подій Чемпіонату світу
Шевченко і Усик з'явилися на фіналі Чемпіонату світу 2026
19 липня, 22:22
Переможцем фіналу стала команда, яка вибила головних фаворитів турніру у півфіналі
Шістнадцять років очікування! Стало відоме ім'я чемпіона світу 2026
20 липня, 01:06

Соціум

Український пілот переслідував ракету РФ до самого кордону – Міноборони Польщі
Український пілот переслідував ракету РФ до самого кордону – Міноборони Польщі
Глава МЗС Італії закликав закрити Шенген для Іспанії через мігрантів
Глава МЗС Італії закликав закрити Шенген для Іспанії через мігрантів
Українські рятувальники вирушили до Франції гасити масштабні лісові пожежі
Українські рятувальники вирушили до Франції гасити масштабні лісові пожежі
Тисячі мігрантів прорвалися до іспанського анклаву в Африці: влада стягує війська
Тисячі мігрантів прорвалися до іспанського анклаву в Африці: влада стягує війська
Щасливчик із Флориди виграв грандіозний джекпот у $800 млн
Щасливчик із Флориди виграв грандіозний джекпот у $800 млн
Відпочинок на курортах Італії опинився під загрозою через небезпечну воду
Відпочинок на курортах Італії опинився під загрозою через небезпечну воду

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
146K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2026
137K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
Сьогодні, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:18
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
Батьки дітей, які постраждали від обстрілу у Вишневому, скаржаться на умови у закарпатському «Артеку»
Вчора, 21:33
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
29 липня, 23:24

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua