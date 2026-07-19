Без українців – нікуди: Шевченко і Усик з'явилися на фіналі Чемпіонату світу 2026

Українські легенди відвідають найочікуваніший матч Чемпіонату світу 2026

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик та президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко стали одними з почесних гостей фінального матчу Чемпіонату світу 2026 між Аргентиною та Іспанією, який просто зараз проходить у США. Про це повідомляє «Главком».

Потужна присутність у Нью-Джерсі

Сьогодні, 19 липня 2026 року, Іспанія на арені «МетЛайф Стедіум» в американському Іст-Резерфорді протистоятиме Аргентині в рамках фіналу Чемпіонату світу. Стартовий свисток поєдинку прозвучав о 22:00 за київським часом.

Не обійдеться він і без українців, адже про свою присутність на головному поєдинку мундіалю повідомив Олександр Усик у власному Телеграм-каналі. Український боксер опублікував спільне фото з легендарним футболістом Андрієм Шевченком, супроводивши його лаконічним підписом англійською: We're ready for the FIFA World Cup 2026 The Final. Are you? («Ми готові до фіналу Чемпіонату світу 2026. А ви?»).

Українці привернули увагу й своїм зовнішнім виглядом. Андрій Шевченко обрав класичний офіційний стиль, з'явившись на фіналі у чорному смокінгу. Натомість Олександр Усик вирішив підтримати одну з команд-фіналістів, одягнувши футболку збірної Іспанії. Таким чином боксер ясно дав зрозуміти, за кого вболіває у вирішальному поєдинку турніру.

Фаворит підписників Усика

Крім публікації зі Шевченком, Усик також запропонував своїм підписникам визначити власного фаворита фіналу. Він запустив опитування, в якому поцікавився, за кого вболівають фанати. На момент публікації новини 51% учасників голосування підтримали збірну Іспанії, тоді як 42% віддали свої голоси за Аргентину. Решта респондентів заявили, що не будуть дивитися цей матч.

Нагадаємо, що Іспанія і Аргентина показали склади на фінал Чемпіонату світу 2026.

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)