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Без українців – нікуди: Шевченко і Усик з'явилися на фіналі Чемпіонату світу 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Без українців – нікуди: Шевченко і Усик з'явилися на фіналі Чемпіонату світу 2026
Олександр Усик не залишився осторонь подій Чемпіонату світу
фото: Телеграм Олександра Усика

Українські легенди відвідають найочікуваніший матч Чемпіонату світу 2026

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик та президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко стали одними з почесних гостей фінального матчу Чемпіонату світу 2026 між Аргентиною та Іспанією, який просто зараз проходить у США. Про це повідомляє «Главком».

Потужна присутність у Нью-Джерсі

Сьогодні, 19 липня 2026 року, Іспанія на арені «МетЛайф Стедіум» в американському Іст-Резерфорді протистоятиме Аргентині в рамках фіналу Чемпіонату світу. Стартовий свисток поєдинку прозвучав о 22:00 за київським часом.

Не обійдеться він і без українців, адже про свою присутність на головному поєдинку мундіалю повідомив Олександр Усик у власному Телеграм-каналі. Український боксер опублікував спільне фото з легендарним футболістом Андрієм Шевченком, супроводивши його лаконічним підписом англійською: We're ready for the FIFA World Cup 2026 The Final. Are you? («Ми готові до фіналу Чемпіонату світу 2026. А ви?»).

Українці привернули увагу й своїм зовнішнім виглядом. Андрій Шевченко обрав класичний офіційний стиль, з'явившись на фіналі у чорному смокінгу. Натомість Олександр Усик вирішив підтримати одну з команд-фіналістів, одягнувши футболку збірної Іспанії. Таким чином боксер ясно дав зрозуміти, за кого вболіває у вирішальному поєдинку турніру.

Фаворит підписників Усика

Крім публікації зі Шевченком, Усик також запропонував своїм підписникам визначити власного фаворита фіналу. Він запустив опитування, в якому поцікавився, за кого вболівають фанати. На момент публікації новини 51% учасників голосування підтримали збірну Іспанії, тоді як 42% віддали свої голоси за Аргентину. Решта респондентів заявили, що не будуть дивитися цей матч. 

Нагадаємо, що Іспанія і Аргентина показали склади на фінал Чемпіонату світу 2026.

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

Дата Час Матч / Пара суперників
ЧС-2026, група A. Розклад матчів
11 червня 22:00 Мексика – ПАР
12 червня 05:00 Республіка Корея – Чехія
18 червня 19:00 Чехія – ПАР
19 червня 04:00 Мексика – Республіка Корея
25 червня 04:00 Чехія – Мексика
25 червня 04:00 ПАР – Республіка Корея
ЧС-2026, група B. Розклад матчів
12 червня 22:00 Канада – Боснія і Герцеговина
13 червня 22:00 Катар – Швейцарія
18 червня 22:00 Швейцарія – Боснія і Герцеговина
19 червня 01:00 Канада – Катар
24 червня 22:00 Швейцарія – Канада
24 червня 22:00 Боснія і Герцеговина – Катар
ЧС-2026, група C. Розклад матчів
14 червня 01:00 Бразилія – Марокко
14 червня 04:00 Гаїті – Шотландія
20 червня 01:00 Шотландія – Марокко
20 червня 03:30 Бразилія – Гаїті
25 червня 01:00 Шотландія – Бразилія
25 червня 01:00 Марокко – Гаїті
ЧС-2026, група D. Розклад матчів
13 червня 04:00 США – Парагвай
14 червня 07:00 Австралія – Туреччина
19 червня 22:00 США – Австралія
20 червня 06:00 Туреччина – Парагвай
26 червня 05:00 Туреччина – США
26 червня 05:00 Парагвай – Австралія
ЧС-2026, група E. Розклад матчів
14 червня 20:00 Німеччина – Кюрасао
15 червня 02:00 Кот-д'Івуар – Еквадор
20 червня 23:00 Німеччина – Кот-д'Івуар
21 червня 03:00 Еквадор – Кюрасао
25 червня 23:00 Кюрасао – Кот-д'Івуар
25 червня 23:00 Еквадор – Німеччина
ЧС-2026, група F. Розклад матчів
14 червня 23:00 Нідерланди – Японія
15 червня 05:00 Швеція – Туніс
20 червня 20:00 Нідерланди – Швеція
21 червня 07:00 Туніс – Японія
26 червня 02:00 Японія – Швеція
26 червня 02:00 Туніс – Нідерланди
ЧС-2026, група G. Розклад матчів
15 червня 22:00 Бельгія – Єгипет
16 червня 04:00 Іран – Нова Зеландія
21 червня 22:00 Бельгія – Іран
22 червня 04:00 Нова Зеландія – Єгипет
27 червня 06:00 Єгипет – Іран
27 червня 06:00 Нова Зеландія – Бельгія
ЧС-2026, група H. Розклад матчів
15 червня 19:00 Іспанія – Кабо-Верде
16 червня 01:00 Саудівська Аравія – Уругвай
21 червня 19:00 Іспанія – Саудівська Аравія
22 червня 01:00 Уругвай – Кабо-Верде
27 червня 03:00 Кабо-Верде – Саудівська Аравія
27 червня 03:00 Уругвай – Іспанія
ЧС-2026, група I. Розклад матчів
16 червня 22:00 Франція – Сенегал
17 червня 01:00 Ірак – Норвегія
23 червня 00:00 Франція – Ірак
23 червня 03:00 Норвегія – Сенегал
26 червня 22:00 Норвегія – Франція
26 червня 22:00 Сенегал – Ірак
ЧС-2026, група J. Розклад матчів
17 червня 04:00 Аргентина – Алжир
17 червня 07:00 Австрія – Йорданія
22 червня 20:00 Аргентина – Австрія
23 червня 06:00 Йорданія – Алжир
28 червня 05:00 Алжир – Австрія
28 червня 05:00 Йорданія – Аргентина
ЧС-2026, група K. Розклад матчів
17 червня 20:00 Португалія – ДР Конго
18 червня 05:00 Узбекистан – Колумбія
23 червня 20:00 Португалія – Узбекистан
24 червня 05:00 Колумбія – ДР Конго
28 червня 02:30 Колумбія – Португалія
28 червня 02:30 ДР Конго – Узбекистан
ЧС-2026, група L. Розклад матчів
17 червня 23:00 Англія – Хорватія
18 червня 02:00 Гана – Панама
23 червня 23:00 Англія – Гана
24 червня 02:00 Панама – Хорватія
28 червня 00:00 Панама – Англія
28 червня 00:00 Хорватія – Гана
ЧС-2026, 1/16 фіналу. Попередній розклад матчів
28 червня 22:00 ПАР – Канада
29 червня 20:00 Бразилія – Японія
29 червня 23:30 Німеччина – Парагвай
30 червня 04:00 Нідерланди – Марокко
30 червня 20:00 Кот-д'Івуар – Норвегія
1 липня 00:00 Франція – Швеція
1 липня 04:00 Мексика – Еквадор
1 липня 19:00 Англія – ДР Конго
1 липня 23:00 Бельгія – Сенегал
2 липня 03:00 США – Боснія і Герцеговина
2 липня 22:00 Іспанія – Австрія
3 липня 02:00 Португалія – Хорватія
3 липня 06:00 Швейцарія – Алжир
3 липня 21:00 Австралія – Єгипет
4 липня 01:00 Аргентина – Кабо-Верде
4 липня 04:30 Колумбія – Гана
ЧС-2026, 1/8 фіналу. Попередній розклад матчів
4 липня 20:00 Канада – Марокко
5 липня 00:00 Парагвай – Франція
5 липня 23:00 Бразилія – Норвегія
6 липня 03:00 Мексика – Англія
6 липня 22:00 Португалія – Іспанія
7 липня 03:00 США – Бельгія
7 липня 19:00 Аргентина – Єгипет
7 липня 23:00 Швейцарія – Колумбія
ЧС-2026, 1/4 фіналу. Попередній розклад матчів
9 липня 23:00 Франція – Марокко
10 липня 22:00 Іспанія – Бельгія
12 липня 00:00 Норвегія – Англія
12 липня 04:00 Аргентина – Швейцарія
ЧС-2026, 1/2 фіналу. Попередній розклад матчів
14 липня 22:00 Франція – Іспанія
15 липня 22:00 Англія – Аргентина
ЧС-2026, фінал. Попередній розклад матчу
19 липня 22:00 Іспанія – Аргентина
Теги: Іспанія Андрій Шевченко Олександр Усик Аргентина НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

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