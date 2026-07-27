Марію Єфросиніну обікрали в Іспанії: подробиці
У Марії Єфросиніної вкрали подарунок від Олі Полякової
Українська ведуча Марія Єфросиніна повідомила про крадіжку. Після відпочинку у Європі зірка не знайшла деяких своїх речей. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки в Telegram-каналі.
Марія Єфросиніна опублікувала допис із фото, де вона показалася перед шанувальниками ненафарбованою, з патчами під очима та в бігудях. Річ у тім, що ведуча не змогла нафарбуватися, адже її косметику вкрали.
Зірка нещодавно з родиною їздила до Іспанії на випускний доньки, де мала невеликий вікенд. Однак лише після повернення додому вона зʼясувала, що з її косметички зникли пензлики для макіяжу, тональний крем, туш для вій тощо. За її словами, з косметички поцупили навіть олівець для губ, який їй подарувала співачка Оля Полякова.
«Зараз збираюся на роботу, дістаю з валізи косметичку, яку завжди беру із собою в подорожі, і бачу, що звідти спі***ні тональний крем, туш, кисті та навіть олівець для губ від Олі Полякової», – розповіла Єфросиніна.
Це не вперше, коли Марія Єфросиніна зіштовхується з крадіжкою. У Парижі в неї у номері вкрали готівку. «Колись, коли я не могла дозволити собі номер із сейфом у паризькому готелі, в мене з €500, що я їх сховала у валізі, хтось із прибиральниць витягнув чотири купюри по €50 і спер», – пригадала ведуча.
Однак втрачена косметика виявилася для Єфросиніної більшою втратою, ніж гроші. «Чомусь обідніше, ніж сперта готівка», – зазначила вона.
Нагадаємо, відома співачка, народна артистка України Ірина Білик стала жертвою грабіжників. Зірка показала фото розбитого скла в машині. Виявилося, що під час концертного туру Європою невідомі обікрали її.
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