Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Марію Єфросиніну обікрали в Іспанії: подробиці

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Марія Єфросиніна виявила зникнення речей лише після повернення в Україну
фото: Telegram-канал/Марія Єфросиніна

У Марії Єфросиніної вкрали подарунок від Олі Полякової

Українська ведуча Марія Єфросиніна повідомила про крадіжку. Після відпочинку у Європі зірка не знайшла деяких своїх речей. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки в Telegram-каналі.

Марія Єфросиніна опублікувала допис із фото, де вона показалася перед шанувальниками ненафарбованою, з патчами під очима та в бігудях. Річ у тім, що ведуча не змогла нафарбуватися, адже її косметику вкрали.

Зірка нещодавно з родиною їздила до Іспанії на випускний доньки, де мала невеликий вікенд. Однак лише після повернення додому вона зʼясувала, що з її косметички зникли пензлики для макіяжу, тональний крем, туш для вій тощо. За її словами, з косметички поцупили навіть олівець для губ, який їй подарувала співачка Оля Полякова.

«Зараз збираюся на роботу, дістаю з валізи косметичку, яку завжди беру із собою в подорожі, і бачу, що звідти спі***ні тональний крем, туш, кисті та навіть олівець для губ від Олі Полякової», – розповіла Єфросиніна.

Марію Єфросиніну обікрали в Іспанії: подробиці фото 1
фото: скриншот Telegram-канал/Марія Єфросиніна

Це не вперше, коли Марія Єфросиніна зіштовхується з крадіжкою. У Парижі в неї у номері вкрали готівку. «Колись, коли я не могла дозволити собі номер із сейфом у паризькому готелі, в мене з €500, що я їх сховала у валізі, хтось із прибиральниць витягнув чотири купюри по €50 і спер», – пригадала ведуча.

Однак втрачена косметика виявилася для Єфросиніної більшою втратою, ніж гроші. «Чомусь обідніше, ніж сперта готівка», – зазначила вона.

Нагадаємо, відома співачка, народна артистка України Ірина Білик стала жертвою грабіжників. Зірка показала фото розбитого скла в машині. Виявилося, що під час концертного туру Європою невідомі обікрали її.

Читайте також:

Теги: Європа Іспанія грабіжники злочин Маша Єфросиніна телеведуча

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Модель відбудови не може бути однаковою для всіх регіонів
Формула повоєнного розвитку: великі реформи після великої війни
3 липня, 18:33
Чому Україні знову пропонують компроміс із Росією
Компроміс за рахунок України? Про що сигналізують партнери з ЄС
20 липня, 12:12
Під час масованої атаки на Київ у ніч на 2 липня 2026 року росіяни поцілили по житлових будинках
Мама ведучої Тали Калатай опинилась під завалами: будинок зруйновано повністю
2 липня, 12:13
Дим піднімається над центром міста після російської атаки на Київ 2 липня
NYT: Смертельні атаки Росії на Україну нагадують Європі про її вразливість
3 липня, 04:21
Литва цього року спрямовує на оборону та безпеку майже 7% ВВП
Президент Литви попередив про розкол НАТО через оборонні витрати
4 липня, 05:26
Спека в Німеччині спричинила понад 5 тис. смертей
Спека в Німеччині спричинила понад 5 тис. смертей
10 липня, 10:58
Прем'єр Іспанії Педро Санчес опинився в центрі скандалу через брата
Прем'єр Іспанії Педро Санчес опинився в центрі скандалу через брата
15 липня, 01:08
Польща стала центром виготовлення наркотиків у ЄС
Рекордні 84 тонни: у Польщі зафіксували вибухове зростання наркоринку
22 липня, 18:00
Іспанія отримає солідний притік капіталу до країни
Тріумф Іспанії на Чемпіонаті світу 2026 принесе економіці країни понад €4 млрд
22 липня, 22:07

Шоу-біз

Потап обурив Пугачову невдалим жартом про Галкіна (відео)
Потап обурив Пугачову невдалим жартом про Галкіна (відео)
«Надзвичайна жінка». Тарас Петриненко щемливо привітав Тетяну Горобець із днем народження
«Надзвичайна жінка». Тарас Петриненко щемливо привітав Тетяну Горобець із днем народження
Марію Єфросиніну обікрали в Іспанії: подробиці
Марію Єфросиніну обікрали в Іспанії: подробиці
«З’явилося ще одне диво». Павло Зібров та Ірина Білик стали кумами
«З’явилося ще одне диво». Павло Зібров та Ірина Білик стали кумами
Могилевська, Цибульська, Джамала: українські зірки поділилися дитячими фото
Могилевська, Цибульська, Джамала: українські зірки поділилися дитячими фото
Алла Пугачова пояснила, чому тепер використовує ціпок
Алла Пугачова пояснила, чому тепер використовує ціпок

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2026
128K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
125K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
111K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Сьогодні, 11:51
ЄС зняв заборону на імпорт соболиного хутра з Росії
Сьогодні, 10:26
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:41
У Дніпрі після атаки РФ виникла пожежа, пошкоджено будинки та автівки
Сьогодні, 06:59
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 07:00
Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
24 липня, 16:54

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua