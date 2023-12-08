Естонія розриває договір із Росією про юридичну допомогу: що це означає

Правова співпраця з Росією буде відбуватися відповідно до звичайних правил, що застосовуються до інших країн-партнерів

Уряд Естонії прийняв рішення про припинення дії договору щодо юридичної співпраці з Росією. Міністерство закордонних справ готує законопроєкт, який буде направлено до парламенту для затвердження. Про це повідомляє Postimees.

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«Наша мета – припинити договір якнайшвидше, оскільки ясна позиція Естонії полягає в тому, що ми не співпрацюємо з агресором. Договір автоматично був би продовжений у 2025 році», – сказав міністр закордонних справ Маргус Цахкни.

Після закінчення строку дії цього договору, правова співпраця з Росією буде відбуватися відповідно до звичайних правил, що застосовуються до інших країн-партнерів.

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Розрив договору про юридичну співпрацю між Естонією та Росією може мати наслідки у сферах сімейного права, спадщини, виконання судових рішень та визнання документів.

«Найзначнішою незручністю, з якою зіткнуться громадяни РФ в Естонії та громадяни Естонії у РФ, стане те, що всі офіційні документи, наприклад, довідки про сімейне становище, свідоцтва про народження, свідоцтва про смерть і т.д., вимагатимуть додаткового підтвердження апостилем (визнання документів – ред). Зараз такої вимоги немає», – натякнув юрист на коло можливих проблем після розірвання угоди.

«Наразі документ, виданий в одній країні, автоматично діє в іншій країні. У деяких випадках потрібно лише нотаріальний переклад. Якщо договір буде розірвано, то документи доведеться апостилювати, що вимагатиме додаткових витрат та часу», - доповнює юрист.

Раніше повідомлялося, що Естонія розглядає можливість закриття кордону з Росією через міграційні атаки, організовані в РФ. Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс