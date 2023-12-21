Фінляндія готує Україні пакет військової допомоги на понад 100 млн євро

Аби гарантувати безпечне доставлення допомоги, додаткова інформація щодо конкретного змісту, способу доставлення або графіка допомоги не надаватиметься

Фінляндія виділить Україні військової допомоги на 106 млн євро. Сьогодні, 21 грудня, президент Республіки Саулі Нііністьо ухвалив рішення з цього питання. Про це повідомляє пресслужба міноборони Фінляндії.

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Як зазначається, це 21-ше постачання військової допомоги з Фінляндії в Україну. У відомстві зазначили, що на заміну виділеної допомоги Фінляндії знадобиться приблизно 106 млн євро.

«Фінляндія віддана підтримці України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Загальна вартість комплектів оборонного обладнання, які ми постачаємо, зараз становить 1,6 мільярда євро», – заявив міністр оборони Антті Хакканен.

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З оперативних причин і для того, щоб гарантувати безпечне доставлення допомоги, додаткова інформація щодо конкретного змісту, способу доставлення або графіка допомоги не надаватиметься.

При наданні додаткової допомоги були враховані як потреби України, так і ресурсна ситуація Сил оборони.

Фінляндія надає Україні оборонну та гуманітарну допомогу після початку повномасштабної військової агресії РФ.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ країни агресорки 19 грудня викликало посла Фінляндії в Москві на розмову. Російська сторона заявила, що «не залишить без відповіді» нарощування військового потенціалу НАТО на кордоні з РФ.