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Флешмоб у Росії: вмерти в Україні – це не страшно

Альона Боженко
glavcom.ua
Флешмоб у Росії: вмерти в Україні – це не страшно
На Росії пояснюють, що таке 1% мобілізованих, на прикладі картоплі фрі та косметики
фото ілюстративне

Картопля фрі та помада: мобілізованих росіян прирівняли до їжі та косметики

У Росії блогери вирішили запустити «заспокійливий» флешмоб. Вони прирівнюють мобілізованих росіян до картоплі фрі та косметики.

Головна ціль дивного флешмобу – заспокоїти росіян на фоні мобілізації у країні. Авторка такого флешмобу Анна Бєлозьорова запевняє, що буцімто 300 тисяч осіб, яких офіційно хоче мобілізувати кремль – це 1% від всіх мобілізаційних резервів країни-агресорки.

Відтак, якщо слідувати логіці блогерки – причин для паніки через часткову мобілізацію немає, бо 300 тисяч осіб не так вже й багато.

«Ви могли б наїстися 1 паличкою фрі з цілої пачки картоплі? Думаю, кожен відповів би – ні. Адже паличка фрі – це лише 1% великої картопляної порції. І цей 1% так мізерно малий. Навіщо це я? Твоя паніка – мета противника», – написала Бєлозьорова.

Флешмоб у Росії: вмерти в Україні – це не страшно фото 1

Знецінюючий людське життя тренд активно підхопили росіяни і почали порівнювати 300 тисяч людей, яких офіційно хоче мобілізувати кремль з 1 мармеладкою з упаковки, з 1 помадою з косметички. 

Флешмоб у Росії: вмерти в Україні – це не страшно фото 2
Флешмоб у Росії: вмерти в Україні – це не страшно фото 3

Стало відомо, куди куди РФ планує відправити мобілізованих.

Тим часом на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією та іншими державами.

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Теги: росія мобілізація блогер

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