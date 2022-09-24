Флешмоб у Росії: вмерти в Україні – це не страшно

На Росії пояснюють, що таке 1% мобілізованих, на прикладі картоплі фрі та косметики

Картопля фрі та помада: мобілізованих росіян прирівняли до їжі та косметики

У Росії блогери вирішили запустити «заспокійливий» флешмоб. Вони прирівнюють мобілізованих росіян до картоплі фрі та косметики.

Головна ціль дивного флешмобу – заспокоїти росіян на фоні мобілізації у країні. Авторка такого флешмобу Анна Бєлозьорова запевняє, що буцімто 300 тисяч осіб, яких офіційно хоче мобілізувати кремль – це 1% від всіх мобілізаційних резервів країни-агресорки.

Відтак, якщо слідувати логіці блогерки – причин для паніки через часткову мобілізацію немає, бо 300 тисяч осіб не так вже й багато.

«Ви могли б наїстися 1 паличкою фрі з цілої пачки картоплі? Думаю, кожен відповів би – ні. Адже паличка фрі – це лише 1% великої картопляної порції. І цей 1% так мізерно малий. Навіщо це я? Твоя паніка – мета противника», – написала Бєлозьорова.

Знецінюючий людське життя тренд активно підхопили росіяни і почали порівнювати 300 тисяч людей, яких офіційно хоче мобілізувати кремль з 1 мармеладкою з упаковки, з 1 помадою з косметички.

Стало відомо, куди куди РФ планує відправити мобілізованих.

Тим часом на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією та іншими державами.

Читайте також: