У Франції відбулася інавгурація президента: образи перших осіб країни (фото)

Президент Франції Еммануель Макрон знову офіційно вступив на посаду після перемоги на виборах. Сьогодні почався його другий п’ятирічний президентський термін. Про це повідомляє AFP.

Церемонія інавгурації пройшла в Єлисейському палаці.

#UPDATE French President Emmanuel Macron was on Saturday inaugurated in a ceremony at the Elysee Palace for a second five-year term set to be shadowed by immense challenges both at home and abroad pic.twitter.com/U1VFDcBu3a