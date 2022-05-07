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    У Франції відбулася інавгурація президента: образи перших осіб країни (фото)

    Почався другий президентський термін Макрона - У Франції відбулася інавгурація президента: образи перших осіб країни (фото)
    Почався другий президентський термін Макрона
    фото: AFP

    В інавгураційній промові Макрон пообіцяв сприяти завершенню війни Росії проти України

    Президент Франції Еммануель Макрон знову офіційно вступив на посаду після перемоги на виборах. Сьогодні почався його другий п’ятирічний президентський термін. Про це повідомляє AFP.

    Церемонія інавгурації пройшла в Єлисейському палаці.

    У своїй інавгураційній промові Макрон пообіцяв сприяти завершенню війни Росії проти України, допомогти перемогти мужності і демократії, а також побудувати новий світ в Європі.

    На церемонію перша леді Франції Бріжит Макрон обрала стильне біле вбрання.

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    Нагадаємо, за підсумками другого туру виборів у Франції чинний президент отримав 58,55% голосів виборців, а його опонентка Марін Ле Пен – 41,45%.

    Тим часом стало відомо, що партія Макрона змінює назву.

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    Теги: росія окупанти війна Франція Україна Марін Ле Пен Еммануель Макрон президент інавгурація окупація #stoprussia
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    У Франції відбулася інавгурація президента: образи перших осіб країни (фото)