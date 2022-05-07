У Франції відбулася інавгурація президента: образи перших осіб країни (фото)

В інавгураційній промові Макрон пообіцяв сприяти завершенню війни Росії проти України

Президент Франції Еммануель Макрон знову офіційно вступив на посаду після перемоги на виборах. Сьогодні почався його другий п’ятирічний президентський термін. Про це повідомляє AFP.

Церемонія інавгурації пройшла в Єлисейському палаці.

#UPDATE French President Emmanuel Macron was on Saturday inaugurated in a ceremony at the Elysee Palace for a second five-year term set to be shadowed by immense challenges both at home and abroad pic.twitter.com/U1VFDcBu3a — AFP News Agency (@AFP) May 7, 2022

У своїй інавгураційній промові Макрон пообіцяв сприяти завершенню війни Росії проти України, допомогти перемогти мужності і демократії, а також побудувати новий світ в Європі.

На церемонію перша леді Франції Бріжит Макрон обрала стильне біле вбрання.

Нагадаємо, за підсумками другого туру виборів у Франції чинний президент отримав 58,55% голосів виборців, а його опонентка Марін Ле Пен – 41,45%.

Тим часом стало відомо, що партія Макрона змінює назву.

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