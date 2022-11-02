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ФСБ заявила про затримання у Криму «українського диверсанта»

Надія Клочко
glavcom.ua
ФСБ заявила про затримання у Криму «українського диверсанта»
ФСБ затримала громадянина України за підозрою у підготовці диверсії
фото з відкритих джерел

Російські силовики оголосили, що запобігли диверсії у Криму

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії заявила про затримання в окупованому Криму громадянина України, нібито завербованого Службою безпеки України. Російське силове відомство заявляє, що затриманий «готував диверсію на лініях електропередач».

«Федеральна служба безпеки Російської Федерації запобігла диверсії, яка планувалася українськими спецслужбами, на об'єкті енергетичної інфраструктури в Республіці Крим», – повідомив у пресцентрі відомства.

Як зазначається у повідомленні ФСБ, затримано громадянина України 1978 року народження. Російська спецслужба заявляє, що у затриманого нібито вилучено «три вибухові пристрої фугасного типу, інструкції щодо їх використання та схему розташування опор ліній електропередач в одному з районів Криму».

Слідчими органами РФ порушили кримінальну справу за ч.1 ст.30, ч.1 ст.281 «Приготування до диверсії» та ч.1 ст.222.1 «Незаконний обіг вибухових речовин» КК РФ.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту в Керченській протоці вибухнула вантажівка, через що частково обвалилася одна з гілок автомобільної частини моста, а на залізничній частині загорівся поїзд з танками. За останніми даними, загинуло чотири людини.

Федеральна служба безпеки Росії прискорено провела розслідування вибуху на Кримському мосту і звинуватила Україну. Організатором теракту на Кримському мості через Керченську протоку начебто були Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО), його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура. У ході розслідування вже буцімто затримали п'ятьох громадян Росії, трьох громадян України та Вірменії, яких підозрюють у підготовці підриву мосту, заявили в ФСБ.

Президент України Володимир Зеленський заперечує причетність України до вибуху на мосту через Керченську протоку, яка з'єднує окупований Крим із материковою частиною РФ. Зеленський висловив припущення, що підрив моста міг стати результатом внутрішньої російської боротьби між військовими і ФСБ.

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Теги: росія Крим ФСБ

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