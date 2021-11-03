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    Грецькі медики вийшли на протест через обов'язкову Covid-вакцинацію (фото)

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    Близько 300 протестувальників біля будівлі парламенту Греції скандували гасла і тримали плакати - Грецькі медики вийшли на протест через обов'язкову Covid-вакцинацію (фото)
    Близько 300 протестувальників біля будівлі парламенту Греції скандували гасла і тримали плакати
    фото: аpnews

    Акція відбулася наступного дня після того, як уряд запровадив додаткові обмеження для невакцинованих громадян

    У Греції відбулися протести медичних працівників проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу й усунення від роботи. Мітинг відбувся в середу, 3 листопада, у центрі столиці країни – в Афінах, пише АР.

    Акція відбулася наступного дня після того, як уряд запровадив додаткові обмеження для невакцинованих громадян на тлі різкого зростання інфікування, госпіталізацій та смертей.

    Близько 300 протестувальників біля будівлі парламенту скандували гасла і тримали плакати. Медпрацівники були незадоволеними тим, що невакцинованих медиків усувають від роботи. Профспілки охорони здоров'я заявили, що не виступають проти вакцинації, але заперечують їхню потребу.

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    Грецькі медики вийшли на протест через обов'язкову Covid-вакцинацію (фото)
    Грецькі медики вийшли на протест через обов'язкову Covid-вакцинацію (фото)
    Грецькі медики вийшли на протест через обов'язкову Covid-вакцинацію (фото)
    Грецькі медики вийшли на протест через обов'язкову Covid-вакцинацію (фото)

    Напередодні в Греції повідомили про рекордний приріст Covid-випадків за добу – 6,7 тисячі, а також про 59 летальних випадків.

    У Греції вакциновано близько 61% населення. Бустерні щеплення є доступними для осіб віком від 50 років з п'ятниці для всіх, хто отримав останню дозу вакцини пів року тому.

    До слова, нардепка від «Слуги народу» підтримала антивакцинаторів, які вийшли під парламент. Як відомо, антивакцинаторка Савченко також вийшла на мітинг у Києві (відео).

    Зазначимо, «слуга»-антивакцинатор готовий витрачати щомісяця кілька тисяч на ПЛР-тести.

    Нагадаємо, сьогодні вранці антивакцинатори зібралися біля Верховної Ради України. Люди стояли з плакатами, на яких написано «Скажи ні обов’язковій вакцинації», «Скажи ні Covid-паспортам», «Скажи ні Covid-фашизму», «Ні вакцинації-чипізації» та ін.

    У мітингу антивакцинаторів у Києві взяли участь блогерка, керівник організації STOP Fake Pandemic Олена Фаіст і Олександр Надьожа, які називають українців та росіян «братами-слов’янами» і заявляють, що війна на Донбасі штучна.

    Фаіст також відкрито заявляє, що отримує фінансування з Росії на свої акції проти вакцинації.

    Як відомо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    Читайте також: Паралізовані дороги та гучні заяви. Як антивакцинатори провели мітинг у Києві (фото)
    Теги: Греція лікар протест щеплення вакцинація парламент коронавірус
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    Грецькі медики вийшли на протест через обов'язкову Covid-вакцинацію (фото)