Грецькі медики вийшли на протест через обов'язкову Covid-вакцинацію (фото)

Акція відбулася наступного дня після того, як уряд запровадив додаткові обмеження для невакцинованих громадян

У Греції відбулися протести медичних працівників проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу й усунення від роботи. Мітинг відбувся в середу, 3 листопада, у центрі столиці країни – в Афінах, пише АР.

Акція відбулася наступного дня після того, як уряд запровадив додаткові обмеження для невакцинованих громадян на тлі різкого зростання інфікування, госпіталізацій та смертей.

Близько 300 протестувальників біля будівлі парламенту скандували гасла і тримали плакати. Медпрацівники були незадоволеними тим, що невакцинованих медиків усувають від роботи. Профспілки охорони здоров'я заявили, що не виступають проти вакцинації, але заперечують їхню потребу.

Напередодні в Греції повідомили про рекордний приріст Covid-випадків за добу – 6,7 тисячі, а також про 59 летальних випадків.

У Греції вакциновано близько 61% населення. Бустерні щеплення є доступними для осіб віком від 50 років з п'ятниці для всіх, хто отримав останню дозу вакцини пів року тому.

До слова, нардепка від «Слуги народу» підтримала антивакцинаторів, які вийшли під парламент. Як відомо, антивакцинаторка Савченко також вийшла на мітинг у Києві (відео).