Російські новобранці гинуть за лічені хвилини. NYT розкрило головну проблему армії РФ

Після виходу на бойові позиції більшість окупантів живуть лише 20-35 хвилин через атаки українських безпілотників

Після виходу на бойові позиції більшість новобранців російської армії живуть лише від 20 до 35 хвилин. Причиною такого рівня втрат стали українські безпілотники, які перетворилися на найефективнішу зброю на сучасному полі бою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Главком» та The New York Times.

Співрозмовники видання зазначають, що від моменту зарахування до війська і до загибелі на фронті новобранець армії РФ у середньому може прожити від 10 днів до трьох тижнів. Водночас після виходу безпосередньо на бойові позиції більшість із них живуть лише від 20 до 35 хвилин.

Значна частина мобілізованих проходить лише кілька днів підготовки перед відправленням у зону бойових дій. За даними The New York Times, щомісячні втрати Росії перевищують 30 тис. військовослужбовців, а загальні втрати від початку повномасштабного вторгнення, за оцінками західних джерел, вже перевищили один мільйон осіб.

Видання також зазначає, що Росія зазнає приблизно восьми втрат на кожного загиблого українського військового. При цьому темпи вербування нових контрактників цього року скоротилися приблизно на 30%.

Попри це російська армія щодня набирає від 800 до 1000 добровольців. Для залучення нових військових влада пропонує одноразові бонуси до $80 тис. та списання боргів на суму до $140 тис. Для порівняння, середня місячна зарплата в Росії становить близько $1 тис.

«Надзвичайно високий рівень втрат з боку Росії пояснюється вражаючим зростанням кількості військових безпілотників, які стали найефективнішою зброєю України», – пише The New York Times.

Крім того, російський блогер і ветеран Олександр Лунін звинуватив командирів у тортурах власних військовослужбовців та заявив, що якщо російський диктатор Володимир Путін не вийде на пряму розмову, то «армія поверне свою зброю проти Кремля». Водночас анонімні джерела вважають революцію в Росії малоймовірною.

«Остерігайтеся потопаючого: найближчі місяці, ймовірно, будуть небезпечними як за межами Росії, так і всередині неї, оскільки Путін відчайдушно намагається залишитися на плаву», – зазначили вони.

Нагадаємо, раніше The Times повідомило, що через посилення українських ударів по логістичних та енергетичних об'єктах в окупованому Криму на півострові оголосили надзвичайний стан. За даними видання, Україна послідовно нарощує тиск на військову інфраструктуру РФ, атакуючи логістичні маршрути, енергетичні об'єкти та засоби забезпечення російського угруповання на півострові.