Американський сенатор розкритикував Віткоффа та Кушнера за позицію щодо Путіна

Американський спецпредставник Стів Віткофф під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним

Блументаль вважає, що спецпредставникам Трампа потрібно демонструвати послідовнішу підтримку України

Американський сенатор-демократ Річард Блументаль, який є одним зі співавторів законопроєкту про посилення санкцій проти Росії, розкритикував роботу спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера щодо України. Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Києві, повідомляє «Главком».

За словами Блументаля, спецпредставникам Дональда Трампа варто серйозніше ставитися до російського диктатора Володимира Путіна. Сенатор також назвав їхню роботу щодо питань, пов'язаних з Україною, недостатньо ефективною.

«Я вважаю, що їм потрібно серйозніше сприймати Путіна і демонструвати незмінну та послідовну підтримку України», – заявив Блументаль.

Сенатор зазначив, що заяви Віткоффа та Кушнера неодноразово створювали враження, що Сполучені Штати можуть погодитися на умови, невигідні для України.

Блументаль наголосив, що Вашингтону не варто демонструвати слабкість перед агресором. На його думку, попередній досвід свідчить, що така позиція лише спонукає Росію посилювати тиск.

Наприкінці липня ЗМІ повідомляли, що Віткофф і Кушнер погодилися відвідати Україну на запрошення президента Володимира Зеленського. Очікувалося, що вони приїдуть до 35-ї річниці Незалежності України, однак згодом візит перенесли. За даними журналіста «Радіо Свобода», причиною чергового перенесення поїздки, яку сторони обговорюють уже кілька місяців, стало посилення російських атак.