Росіяни поскаржилися на дефіцит новобранців в армію Путіна

Джерело в московській мерії охарактеризувало ситуацію з набором рекрутів як стабільно погану

По всій території Росії фіксується суттєве скорочення кількості охочих вступати до лав окупаційної армії. Особливо така тенденція помітна у Москві, де навесні 2026 року потік новобранців зменшився приблизно на третину, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє «Главком» іх посиланням на російське медіа «Верстка».

За даними джерел видання, кількість росіян, які погоджуються підписувати контракти з міноборони РФ і вирушати на війну проти України, продовжує скорочуватися, і особливо помітним це стало в Москві. Так, у квітні столиця РФ відправила на фронт 1708 контрактників, а в травні – лише 1378. Це майже на тисячу осіб менше, ніж за той самий період 2025 року, і навіть нижче за показники 2024-го, коли в Москві ще не діяли багатомільйонні виплати за укладення контракту з російським оборонним відомством.

Джерело в московській мерії охарактеризувало ситуацію як стабільно погану, зазначивши, що охочих вступати до армії стає дедалі менше, а кількість мотивованих добровольців скорочується ще швидше.

Кількість росіян, які погоджуються підписувати контракти з міноборони РФ і вирушати на війну проти України, продовжує скорочуватися, особливо у Москві Інфографіка: «Верстка»

Ще складнішою є ситуація з набором контрактників до підрозділу безпілотних систем «Рубікон», де військовослужбовці укладають контракти без можливості їх подальшого продовження. Зазначається, що на початковому етапі оголошення набору викликало значний інтерес серед потенційних рекрутів, однак через жорсткі критерії відбору більшість кандидатів не змогли пройти відбір. У результаті очікуваного поповнення особового складу досягти не вдалося.

«Точних цифр співрозмовники «Верстки» надати не змогли. Але, за їхніми словами, тих, хто зараз уклав контракти з «Рубіконом», – приблизно третина від усього потоку», – йдеться в матеріалі.

Окрім того, джерело видання в одній із військових частин Сибіру повідомило, що кількість охочих підписати контракт із російською армією постійно скорочується, тож «новобранців доводиться шукати в інших регіонах, зокрема, в Дагестані.