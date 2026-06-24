Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росіяни поскаржилися на дефіцит новобранців в армію Путіна

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни поскаржилися на дефіцит новобранців в армію Путіна
фото: Depositphotos

Джерело в московській мерії охарактеризувало ситуацію з набором рекрутів як стабільно погану

По всій території Росії фіксується суттєве скорочення кількості охочих вступати до лав окупаційної армії. Особливо така тенденція помітна у Москві, де навесні 2026 року потік новобранців зменшився приблизно на третину, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє «Главком» іх посиланням на російське медіа «Верстка».

За даними джерел видання, кількість росіян, які погоджуються підписувати контракти з міноборони РФ і вирушати на війну проти України, продовжує скорочуватися, і особливо помітним це стало в Москві. Так, у квітні столиця РФ відправила на фронт 1708 контрактників, а в травні – лише 1378. Це майже на тисячу осіб менше, ніж за той самий період 2025 року, і навіть нижче за показники 2024-го, коли в Москві ще не діяли багатомільйонні виплати за укладення контракту з російським оборонним відомством.

Джерело в московській мерії охарактеризувало ситуацію як стабільно погану, зазначивши, що охочих вступати до армії стає дедалі менше, а кількість мотивованих добровольців скорочується ще швидше.

Кількість росіян, які погоджуються підписувати контракти з міноборони РФ і вирушати на війну проти України, продовжує скорочуватися, особливо у Москві
Кількість росіян, які погоджуються підписувати контракти з міноборони РФ і вирушати на війну проти України, продовжує скорочуватися, особливо у Москві
Інфографіка: «Верстка»

Ще складнішою є ситуація з набором контрактників до підрозділу безпілотних систем «Рубікон», де військовослужбовці укладають контракти без можливості їх подальшого продовження. Зазначається, що на початковому етапі оголошення набору викликало значний інтерес серед потенційних рекрутів, однак через жорсткі критерії відбору більшість кандидатів не змогли пройти відбір. У результаті очікуваного поповнення особового складу досягти не вдалося.

«Точних цифр співрозмовники «Верстки» надати не змогли. Але, за їхніми словами, тих, хто зараз уклав контракти з «Рубіконом», – приблизно третина від усього потоку», – йдеться в матеріалі.

Окрім того, джерело видання в одній із військових частин Сибіру повідомило, що кількість охочих підписати контракт із російською армією постійно скорочується, тож «новобранців доводиться шукати в інших регіонах, зокрема, в Дагестані.

Теги: мобілізація росія росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія поступово втрачає свою ключову перевагу
СБУ позбавляє Росію звання країни-бензоколонки
16 червня, 15:47
Вибори до Державної думи РФ заплановані на 20 вересня 2026 року
Голова ЦВК Росії вигадала, чому зникнення інтернету на виборах – це добре
15 червня, 16:39
За словами колишнього полоненого, під час перевірок жінок також голили налисо
Понад два роки в полоні РФ: звільнені бранці розповіли про знущання над журналісткою Глуховською
12 червня, 18:55
Вірменські вибори – це випробування того, наскільки Путін відчужив своїх сусідів
Bloomberg: Вибори у Вірменії стали для Путіна проблемою
7 червня, 04:49
Російська пропаганда не полишає спроб створити альтернативну реальність для громадян
Росія використовує механізми ООН для розширення пропагандистської мережі у світі – розвідка
4 червня, 10:54
Тетяна Іванівна опинилася в самому епіцентрі ракетного удару
Вижила під ударом «зброї апокаліпсису»: історія охоронниці, яка перебувала в епіцентрі вибуху «Орєшніка»
30 травня, 18:15
Російські силові структури вперше опинилися в одному списку з найгіршими порушниками прав людини
Армія Росії потрапила до чорного списку ООН: що стало причиною
29 травня, 12:21
Росіяни дедалі частіше обирають модель заощадження замість витрат
Росіяни рекордно зневірилися в економіці через війну – The Moscow Times
28 травня, 15:44
Дефіцит кадрів, яким так пишалася Москва, обернувся міражем, за яким – довга черга безробітних
Ринок праці в Росії обвалився: 47 кандидатів на одне місце – розвідка
26 травня, 00:12

Соціум

У Краснодарському краї впав вертоліт Мі-2
У Краснодарському краї впав вертоліт Мі-2
Росіяни поскаржилися на дефіцит новобранців в армію Путіна
Росіяни поскаржилися на дефіцит новобранців в армію Путіна
Франція підтвердила перший випадок Еболи в країні
Франція підтвердила перший випадок Еболи в країні
У Нідерландах медики вперше провели евтаназію дитині до 12 років
У Нідерландах медики вперше провели евтаназію дитині до 12 років
Удар по центру космічного зв'язку «Дубна». Генштаб повідомив наслідки
Удар по центру космічного зв'язку «Дубна». Генштаб повідомив наслідки
Блекаут дістався Франції. Через аномальну спеку частина країни залишилася без світла
Блекаут дістався Франції. Через аномальну спеку частина країни залишилася без світла

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
Вчора, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
Вчора, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua