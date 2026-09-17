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Німеччина запланувала передати Україні ще 10 ракет для Patriot

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Німеччина запланувала передати Україні ще 10 ракет для Patriot
Держдеп США підтримав передачу Україні ракет Patriot із німецьких запасів
фото: АР

Берліну потрібен дозвіл Вашингтона на передачу американських перехоплювачів, а Держдеп уже заявив про готовність його надати

Німеччина готується передати Україні додаткові 10 ракет-перехоплювачів MIM-104E GEM-T для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Загальна вартість боєприпасів, які Берлін раніше отримав від Сполучених Штатів, становить $29,6 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення Державного департаменту США.

Оскільки йдеться про озброєння американського походження, Німеччині необхідно отримати згоду Вашингтона на його передачу третій країні. Адміністрація США вже заявила про готовність надати Берліну відповідний дозвіл.

«Ця передача відповідає цілям США у сфері надання допомоги в галузі безпеки. Уряд Сполучених Штатів готовий надати дозвіл на цю передачу, зважаючи на міркування політичного, військового та економічного характеру, а також питання прав людини та контролю над озброєнням», – йдеться в документі.

У Державному департаменті також наголосили, що передача перехоплювачів має допомогти Україні посилити протиповітряну оборону.

«Україна прагне придбати ці системи для зміцнення свого потенціалу протиповітряної оборони, вона вже має боєприпаси того ж типу», – зазначили у Держдепі США.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що напередодні зимового періоду Україна гостро потребує додаткових ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

За словами глави держави, Росія виробляє близько 140 балістичних ракет щомісяця. Відповідно до стандартів НАТО, для гарантованого знищення однієї балістичної ракети необхідні два перехоплювачі, тому для протидії такій кількості російських ракет Україні знадобилося б близько 280 перехоплювачів щомісяця.

Водночас Зеленський визнав, що отримання такої кількості ракет наразі є нереалістичним. Навіть постачання сотні перехоплювачів на місяць президент назвав «величезним викликом».

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Теги: США Patriot Україна системи ППО

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