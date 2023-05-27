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Геноцид у Руанді: у Південній Африці розпочався суд над підозрюваним

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Геноцид у Руанді: у Південній Африці розпочався суд над підозрюваним
За наказом Кайішема були вбиті приблизно 2 тис. тутсі, які шукали притулку в церкві під час геноциду 1994 року
фото з відкритих джерел

Колишній офіцер поліції Фульгенс Кайішема переховувався з 2001 рок

Один із найбільш розшукуваних підозрюваних у геноциді 1994 року в Руанді, якого звинувачують у замовленні вбивства 2 тис. людей, що переховувалися в церкві, заперечив свою причетність до злочину. Про це повідомляє Reuters.

Фульгенс Кайішема, який переховувався протягом двох десятиліть, був заарештований у середу під чужим іменем на виноградній фермі в Південній Африці, де, за словами прокурора, його видали інші біженці.

Під час першого слухання на запитання журналіста, чи має він що сказати жертвам, 62-річний підозрюваний, тримаючи в руках Біблію і книгу з написом «Ісус понад усе», у Магістратському суді Кейптауна відповів: «Що я можу сказати? Нам шкода чути про те, що відбувалося. У той час йшла війна... Я не мав до цього ніякого відношення».

Колишній офіцер поліції Фульгенс Кайішема переховувався з 2001 року, коли Міжнародний кримінальний трибунал по Руанді (МТКР) висунув йому звинувачення в геноциді за причетність до руйнування католицької церкви Ньянге в префектурі Кібуе.

Зауважимо, у 1994 році в Руанді понад 800 тис. людей, переважно представників народу тутсі загинули від рук екстремістів із племені хуту. Під час геноциду загинули також представники хуту, що дотримувалися поміркованих політичних поглядів.

Вбивства почалися 6 квітня 1994 року невдовзі після того, як на підльоті до столиці Руанди Кігалі збили літак, на борту якого був руандійський президент Жувеналь Габ’ярімана.

До слова, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба здійснив перший в історії візит до Руанди й заявив, що Україна відкриє там посольство.

Теги: трибунал геноцид Південно-Африканська республіка

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