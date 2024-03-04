Екстрадиція топ-корупціонерів: міністр розповів, чому відмовляли європейські суди

Європейські суди відмовляють в екстрадиції через війну в Україні та погані камери у СІЗО

Суди приймають рішення щодо відмови екстрадиції корупціонерів до України через погані умови для їх утримання, а також через війну. Про це в інтерв’ю «РБК» повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

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Очільник Мін'юсту нагадав, що рішення про екстрадицію приймають суди, і додав, що напряму на судове рішення Україна вплинути не може. За його словами, можна лише надати аргументи, чому зараз екстрадиція можлива і прийнятна.

«У нас було два моменти, чому суди відмовляли в екстрадиції. Перше – це погані умови для утримання. Про платні камери ніхто не скаже, що вони погані, але загалом, безумовно, у нас стандарти не дотягують до європейських. І, мінімум, щоб такі стандарти були хоча б приблизно схожими, нам треба побудувати ще стільки ж СІЗО, скільки в нас є нових. А другий аспект – це якраз війна. І у нас дійсно не в усіх СІЗО є укриття», – розповів він.

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Малюська зазначив, що адвокати українських топ-корупціонерів апелюють до можливості порушення прав людини після екстрадиції і європейські суди враховують ці аргументи.

«Щоб цю проблему якось вирішити, Верховна Рада нещодавно, кілька місяців тому, прийняла спеціальний закон. Дуже непростий, я б сказав, але вимушений захід: тим, хто буде екстрадований, будуть забезпечені спеціальні умови утримання, щоб забезпечити можливість використання укриття і дотримання європейських стандартів утримання. Ми вже зробили для цього кілька камер в різних слідчих ізоляторах», – розповів міністр.

Очільник Мін'юсту припускає, що кількість таких камер зросте до середини літа, що, на його думку, дасть можливість екстрадувати певну кількість топ-посадовців, які перебувають за кордоном.

До слова, міністр юстиції Денис Малюська переконаний, що корупціонерів можуть відправити воювати до лав ЗСУ. Він наголосив, що такі люди часто патріоти, просто їхній патріотизм своєрідний і вони жадібні. Малюська підкреслив, що в Україні десятиліттями культивували корупцію, і додав, що вона і зараз залишається поширеним явищем.