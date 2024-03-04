Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Екстрадиція топ-корупціонерів: міністр розповів, чому відмовляли європейські суди

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Екстрадиція топ-корупціонерів: міністр розповів, чому відмовляли європейські суди
Малюська сподівається що екстрадувати кількох топ-посадовців вдасться влітку
фото: Міністерство юстиції

Європейські суди відмовляють в екстрадиції через війну в Україні та погані камери у СІЗО

Суди приймають рішення щодо відмови екстрадиції корупціонерів до України через погані умови для їх утримання, а також через війну. Про це в інтерв’ю «РБК» повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Очільник Мін'юсту нагадав, що рішення про екстрадицію приймають суди, і додав, що напряму на судове рішення Україна вплинути не може. За його словами, можна лише надати аргументи, чому зараз екстрадиція можлива і прийнятна.

«У нас було два моменти, чому суди відмовляли в екстрадиції. Перше – це погані умови для утримання. Про платні камери ніхто не скаже, що вони погані, але загалом, безумовно, у нас стандарти не дотягують до європейських. І, мінімум, щоб такі стандарти були хоча б приблизно схожими, нам треба побудувати ще стільки ж СІЗО, скільки в нас є нових. А другий аспект – це якраз війна. І у нас дійсно не в усіх СІЗО є укриття», – розповів він.

Малюська зазначив, що адвокати українських топ-корупціонерів апелюють до можливості порушення прав людини після екстрадиції і європейські суди враховують ці аргументи.

«Щоб цю проблему якось вирішити, Верховна Рада нещодавно, кілька місяців тому, прийняла спеціальний закон. Дуже непростий, я б сказав, але вимушений захід: тим, хто буде екстрадований, будуть забезпечені спеціальні умови утримання, щоб забезпечити можливість використання укриття і дотримання європейських стандартів утримання. Ми вже зробили для цього кілька камер в різних слідчих ізоляторах», – розповів міністр.

Очільник Мін'юсту припускає, що кількість таких камер зросте до середини літа, що, на його думку, дасть можливість екстрадувати певну кількість топ-посадовців, які перебувають за кордоном.

До слова, міністр юстиції Денис Малюська переконаний, що корупціонерів можуть відправити воювати до лав ЗСУ. Він наголосив, що такі люди часто патріоти, просто їхній патріотизм своєрідний і вони жадібні. Малюська підкреслив, що в Україні десятиліттями культивували корупцію, і додав, що вона і зараз залишається поширеним явищем.

Читайте також: Очільник Мін'юсту знайшов покарання для водіїв-порушників
Теги: міністр війна екстрадиція Україна Денис Малюська корупція СІЗО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ повернули кілька позицій у районі Табаївки: аналіз ISW
ЗСУ повернули кілька позицій у районі Табаївки: аналіз ISW
Сьогодні, 05:50
«Стосунки між українцями і поляками в минулому нічим не відрізняються від взаємин між будь-якими іншими сусідніми народами»
Україна та Польща. Як подолати нинішні труднощі у відносинах?
1 березня, 15:55
Ріші Сунак виступає за швидку конфіскацію активів країни-агресора
Конфіскація заморожених активів Росії: Ріші Сунак зробив сміливу заяву
26 лютого, 08:48
26 лютого – День кримського спротиву російській окупації
День спротиву окупації Криму. Що відзначаємо 26 лютого
26 лютого, 00:20
Знаходження у Путіна при владі понад 20 років призводить до втрати почуття реальності
Велика помилка Заходу, яка породила вседозволеність Кремля
19 лютого, 15:01
Bloomberg: Країни НАТО сумніваються у ролі США щодо захисту Європи
Bloomberg: Країни НАТО сумніваються у ролі США щодо захисту Європи
19 лютого, 02:20
Після отримання Black Hawk Еквадор стане шостим оператором цих вертольотів у Латинській Америці
Еквадор отримає від США Black Hawk в обмін на постачання Мі-17 Україні – ЗМІ
13 лютого, 15:00
«Газпром» є частиною російської армії
Як російський «Газпром» підкупляв німецьких політиків: нове розслідування
12 лютого, 10:21
Переказану Путіним альтернативну історію використали проти нього ж
Путін договорився: китайський актор зажадав від Росії повернути Владивосток
11 лютого, 17:42

Соціум

«Перевірка військової ситуації»: у Молдові чоловіки почали отримувати повістки
«Перевірка військової ситуації»: у Молдові чоловіки почали отримувати повістки
Екстрадиція топ-корупціонерів: міністр розповів, чому відмовляли європейські суди
Екстрадиція топ-корупціонерів: міністр розповів, чому відмовляли європейські суди
У Польщі на поле впав невпізнаний об'єкт, місце охороняє поліція
У Польщі на поле впав невпізнаний об'єкт, місце охороняє поліція
Хто винен у блокаді українсько-польського кордону: поляки дали відповідь
Хто винен у блокаді українсько-польського кордону: поляки дали відповідь
Безпілотник, який перевозив 20 кг вибухівки, упав на «Петербурзький нафтовий термінал»
Безпілотник, який перевозив 20 кг вибухівки, упав на «Петербурзький нафтовий термінал»
Гудуть сирени, люди залишають приміщення: у Казахстані стався потужний землетрус (відео)
Гудуть сирени, люди залишають приміщення: у Казахстані стався потужний землетрус (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Розвідка розповіла, які козирі має кривавий режим Путіна
54K
Законопроєкт про мобілізацію: нардеп розповів, щодо яких скандальних положень дійшли згоди
46K
У Німеччині співробітник консульства РФ напав на жінку, яка принесла квіти до меморіалу в пам’ять Навального
22K
Загострення на фронті. Сумщина в авральному режимі зводитиме оборонні рубежі
9964
Путін заслав на Захід шпигунів під прикриттям. WSJ розкрила, за кого вони себе видають
8611
Десантники розбили колону з 14 одиниць ворожої техніки під Білогорівкою

Новини

«Метінвест» відкрив нову вугільну лаву на Донеччині близько до лінії фронту
Сьогодні, 12:01
В Україну повертаються дощі: прогноз погоди на 4 березня
Сьогодні, 05:20
Всесвітній день інженерії. Які свята відзначаємо 4 березня
Сьогодні, 00:00
Невеликий дощ та до 16° тепла: прогноз синоптиків на початок тижня
Вчора, 16:37
В Уряді сподіваються покращити ситуацію з боргами на балансуючому ринку електроенергії вже навесні
Вчора, 13:52
Хмарно, місцями дощ: прогноз погоди на 3 березня
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua