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    У світі

    Імпічмент Трампа: експосол США в Україні Йованович свідчитиме у Конгресі

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    Марі Йованович&nbsp;завершила роботу&nbsp;на своїй посаді у Києві 20 травня - Імпічмент Трампа: експосол США в Україні Йованович свідчитиме у Конгресі
    Марі Йованович завершила роботу на своїй посаді у Києві 20 травня

    Представники трьох комітетів опитають Йованович у п'ятницю, 11 жовтня

    Колишній посол США в Україні Марі Йованович, яка очолювала дипвідомство у Києві в 2016-2019 роках, погодилася дати свідчення Конгресу США в рамках процедури імпічменту

    Про це повідомляє Reuters.

    «Представники комітету з розвідки, який веде розслідування відносно президента Дональда Трампа, комітету у закордонних справах та комітету по нагляду опитають Йованович в найближчу п'ятницю, 11 жовтня», - інформує видання.

    Експосол США в Україні Марі Йованович завершила роботу на своїй посаді 20 травня.

    Як відомо, за інформацією ЗМІ, президент США Дональд Трамп наполягав на відкликанні посла в Україні Марі Йованович після скарг свого адвоката Рудольфа Джуліані.

    Нагадаємо, 3 жовтня ексспецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер свідчив в Конгресі США.

    Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа.

    Натомість у Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі».

    США Дональд Трамп посол розслідування імпічмент Марі Йованович Українагейт
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