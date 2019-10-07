Імпічмент Трампа: експосол США в Україні Йованович свідчитиме у Конгресі



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Марі Йованович завершила роботу на своїй посаді у Києві 20 травня

Представники трьох комітетів опитають Йованович у п'ятницю, 11 жовтня

Колишній посол США в Україні Марі Йованович, яка очолювала дипвідомство у Києві в 2016-2019 роках, погодилася дати свідчення Конгресу США в рамках процедури імпічменту

Про це повідомляє Reuters.

«Представники комітету з розвідки, який веде розслідування відносно президента Дональда Трампа, комітету у закордонних справах та комітету по нагляду опитають Йованович в найближчу п'ятницю, 11 жовтня», - інформує видання.

Експосол США в Україні Марі Йованович завершила роботу на своїй посаді 20 травня.

Як відомо, за інформацією ЗМІ, президент США Дональд Трамп наполягав на відкликанні посла в Україні Марі Йованович після скарг свого адвоката Рудольфа Джуліані.

Нагадаємо, 3 жовтня ексспецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер свідчив в Конгресі США.

Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа.

Натомість у Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі».