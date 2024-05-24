«Інфлюенсер Бога». Папа Римський визнав 15-річного блогера святим

Акутіса було зараховано до лику блаженних у 2020 році після того, як контакт з його футболкою зцілив семирічного хлопчика

Карло Акутіс стане першим канонізованим міленіалом після двох посмертних див

Папа Римський Франциск визнав святим італійського підлітка Карло Акутіса, якого ЗМІ називають «покровителем Інтернету» та «інфлюенсером Бога». Він був програмістом-аматором та помер у 15 років від лейкемії, пише видання Corriere Della Serra.

Папа Римський визнав два дива, здійснені за заступництвом оголошеного раніше блаженним Акутіса, що є необхідним кроком перед канонізацією. Перший крок до святості для Акутіса було зроблено у 2020 році, коли семирічний хлопчик із Бразилії одужав від рідкісного та вродженого захворювання підшлункової залози після контакту з однією із його футболок. Папа схвалив чудо і Карло Акутіс був зарахований до лику блаженних.

Друге диво сталося 2022 року, коли 21-річна дівчина з Коста-Ріки одужала після тяжкої аварії, крововиливу в мозок, трепанації черепа, неможливості рухатися та поганих прогнозів лікарів. Після шести днів перебування доньки в критичному стані її мати вирушила на могилу Акутіса в умбрійському місті Ассізі, де молилася про її здоров'я. Коли за 10 днів дівчину виписали з реанімації, МРТ не виявило жодного пошкодження мозку.

Кожну подібну історію розслідує та перевіряє спеціальний підрозділ – Медична рада Конгрегації у справах святих, потім докази надаються Папі, і він уже схвалює чи не схвалює диво. Друге схвалення для Карла Акутиса вже отримано, і тепер підліток стане церковним святим.

За словами батьків Акутіса, він був святим вже за життя. З трирічного віку він за власним бажанням став відвідувати церкви, коли підріс, віддавав усі кишенькові гроші бідним людям, у школі підтримував тих, кого ображали, розвозив їжу для бездомних.

У Карло рано проявився талант до програмування, він створював веб-сайти та цифрові газети для католицьких організацій, і його називали «покровителем інтернету» та «інфлюенсером Бога» за поширення католицького віровчення у мережі. Він створив міжнародну онлайн-виставку, присвячену визнаним Церквою чудовим втручанням Бога, які відбувалися в різні часи по всьому світу.

фото: з відкритих джерел

Помер Карло Акутіс у 2006 році у 15-річному віці, попросивши перед смертю поховати його в італійському місті Ассізі, оскільки захоплювався Святим Франциском Ассизьким за його допомогу бідним. Наразі його тіло виставлено на огляд публіки, яка приїжджає туди помолитися та попросити про одужання. Після канонізації Карло Акутіс стане першим святим тисячоліття і першим міленіалом, який отримав таку честь.