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Кім Чен Ин наказав тримати ядерну зброю в бойовій готовності

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кім Чен Ин наказав тримати ядерну зброю в бойовій готовності
КНДР заявила про успішне випробовування крилатих ракет
фото: Reuters

Північна Корея роками займається розробкою стратегічних крилатих ракет, призначених для доставки ядерних боєголовок

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин наказав підтримувати готовність зброї до використання ядерного потенціалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Північнокорейські ЗМІ писали, що чергове ракетне випробування крилатих ракет має на меті попередити «ворогів, які серйозно порушують середовище безпеки і сприяють ескалації конфронтації», а також продемонструвати «готовність різних засобів ядерних операцій КНДР».

«Те, що гарантується потужною ударною силою, є найдосконалішим потенціалом стримування й оборони. Це відповідальна місія й обов'язок ядерних збройних сил КНДР – постійно захищати національний суверенітет і безпеку за допомогою надійного ядерного щита шляхом підвищення бойової готовності ядерних сил і повної готовності до їх застосування», – цитують ЗМІ Кім Чен Ина.

Запуск ракети відбувся в середу, 26 лютого, над водами біля західного узбережжя Корейського півострова. Південнокорейські військові заявили в п'ятницю, 28 лютого, що фіксували ознаки підготовки КНДР до ракетного запуску та відстежували кілька крилатих ракет.

Північна Корея роками займається розробкою стратегічних крилатих ракет, призначених для доставки ядерних боєголовок. Рада Безпеки ООН заборонила КНДР розробляти ядерну зброю та запровадила низку санкцій за порушення.

Повідомлення про ракетні випробування з'явилося на тому ж тижні, коли Кім відвідав низку військових шкіл, закликаючи до лояльності, а також важливості ідеологічної й тактичної підготовки молодих офіцерів.

Нагадаємо, Франція готова використовувати свої сили ядерного стримування, щоб захистити Європу замість Сполучених Штатів. За даними видання The Telegraph, французькі винищувачі з відповідним озброєнням можуть бути розгорнуті в Німеччині, оскільки США погрожують вивести свої сили з континенту.

До слова, Північна Корея отримує максимальну вигоду за військову допомогу Російській Федерації. Зокрема, північнокорейська армія отримує бойовий досвід, якого не мала з 1950-х років.

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Теги: ядерна зброя Північна Корея Кім Чен Ин ракета озброєння

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