Чи вплинула війна з Іраном на американську допомогу Україні? Рютте зробив заяву

Рютте наголосив на єдності НАТО в підтримці України та готовності відповідати на нові виклики

За словами генсека НАТО, США надають Україні розвіддані та забезпечують постачання зброї

Сполучені Штати продовжують надавати допомогу Україні, передаючи розвіддані, а також продаючи зброю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте в інтерв'ю CBS News.

Раніше президент США Дональд Трамп нещодавно розкритикував Європу за те, що Вашингтон допомагає їй з Україною, а у відповідь альянс НАТО не приєднався до військової операції США проти Ірану. Коментуючи паралелі, які глава Білого дому провів між підтримкою України та взаємодією Росії з Іраном, генсек НАТО наголосив: ситуації не є тотожними, а США діють у межах ширшої стратегії стримування.

«Що стосується України, то США знову надають критично важливу розвідувальну підтримку і забезпечують постачання зброї, працюючи разом з європейцями для забезпечення боротьби України проти Росії, гарантуючи, що у неї є все необхідне», – сказав Рютте.

Також Рютте торкнувся питання санкційної політики, зокрема можливого послаблення обмежень щодо російської нафти. Він зазначив, що подібні рішення є частиною складного балансування інтересів, яке здійснює американська адміністрація в умовах глобальної напруженості. «Президент змушений враховувати різні фактори, ухвалюючи такі кроки», – пояснив він.

Генсек НАТО додав, що американські посадовці – зокрема Джаред Кушнер, Стів Віткофф і Марко Рубіо – постійно взаємодіють з українською стороною. За його словами, мета цих контактів – посилити тиск на Росію та підштовхнути її до переговорів.

Рютте також повідомив, що мав тривалу розмову з президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні. За його словами, український лідер налаштований на досягнення домовленостей, і союзники працюють над тим, щоб Росія також була готова до конструктивного діалогу.

Нагадаємо, Financial Times писала, що мирний процес між Україною та РФ за посередництва США опинився у глухому куті. Пріоритети Вашингтона змістилися на конфлікт з Іраном, що вже призвело до пауз у переговорах та затримок із постачанням критично важливого озброєння для ЗСУ.