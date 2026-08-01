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У Гдині невідомий жорстоко побив українку дерев'яною палицею

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Гдині невідомий жорстоко побив українку дерев'яною палицею
Постраждалу доправили до міської лікарні Гдині
фото (ілюстративне): Agencja Wyborcza.pl

Поліція поки не вбачає ознак злочину на ґрунті національної ненависті

У польському місті Гдиня невідомий чоловік напав на 40-річну громадянку України, завдавши їй двох ударів дерев'яною палицею по голові. Поліція розшукує нападника та з'ясовує всі обставини інциденту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Wirtualna Polska.

Напад стався 30 липня близько 15:30 на сходах вулиці Желязної. За словами потерпілої, вона не бачила нападника, оскільки той підійшов зі спини. Жінка також розповіла, що предмет, яким її вдарили, був «дуже твердим».

Представник місцевої поліції Марек Кобялко повідомив, що нападник двічі вдарив українку дерев'яною палицею в потилицю, після чого втік із місця події. Правоохоронці провели огляд місця нападу, вилучили речові докази та розпочали пошуки зловмисника.

Постраждалу госпіталізували до міської лікарні Гдині, де їй надали необхідну медичну допомогу. Після обстеження жінку виписали, її життю нічого не загрожує.

У поліції зазначили, що наразі не мають підстав вважати напад злочином, скоєним на ґрунті національної ненависті. Водночас у соціальних мережах поширюється інформація, що перед нападом жінка розмовляла телефоном українською мовою. Цю версію правоохоронці поки офіційно не підтверджували.

Нагадаємо, у липні міська рада сусіднього від Гдині міста Сопот ухвалила резолюцію, у якій висловила занепокоєння через зростання антиукраїнських настроїв та мови ворожнечі. Місцеві депутати закликали центральну владу Польщі невідкладно вжити заходів для протидії дезінформації, яка провокує агресію щодо українців.  

Лише до початку червня 2026 року громадяни України стали жертвами 5 130 злочинів у Польщі. На тлі зростання таких випадків у країні створили спеціальні групи прокурорів, які розслідуватимуть злочини на ґрунті національної ненависті. 

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Теги: Польща українці українка напад ксенофобія біженці

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