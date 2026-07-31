Міграційна криза в Сеуті: Франція посилює перевірки на кордоні з Іспанією

Французька влада поки не повідомила, як довго діятимуть посилені заходи контролю

Франція посилює контроль на кордоні з Іспанією через міграційну кризу в іспанському анклаві Сеута. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Франції Лорана Нуньєса.

За словами глави французького МВС, рішення ухвалили напередодні ввечері після різкого загострення ситуації в Сеуті. «З огляду на ситуацію, що склалася в анклаві Сеута, я ще з учорашнього вечора дав доручення негайно посилити контроль на іспанському кордоні», – заявив Нуньєс.

Він також повідомив про залучення додаткових сил для проведення перевірок. «Крім того, я активую Сили швидкого реагування на кордоні для проведення ретельних перевірок», – зазначив міністр.

Французька влада поки не повідомила, як довго діятимуть посилені заходи контролю.

Нагадаємо, напередодні в іспанському анклаві Сеута різко загострилася міграційна ситуація. За оцінками влади, до анклаву з боку Марокко могли прорватися майже 50 тис. мігрантів. У зв'язку з цим Іспанія посилила заходи безпеки, а сусідні країни почали реагувати на ризик подальшого переміщення нелегальних мігрантів до Європи.

Як повідомлялось, Італія розглядає можливість призупинення дії Шенгенської угоди з Іспанією після масового прориву мігрантів до іспанського анклаву Сеута.