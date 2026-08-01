Після масового прориву більшість мігрантів повернулися до Марокко – Іспанія

Після прориву кордону більшість мігрантів повернулися до Марокко

Іспанська влада заявила, що ситуацію після масового прориву мігрантів до анклаву Сеута вдалося взяти під контроль. За офіційними даними, більшість людей, які незаконно перетнули кордон, уже добровільно повернулися до Марокко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

У Міністерстві внутрішніх справ Іспанії повідомили, що від ранку четверга кордон перетнули близько 50 тис. мігрантів. Станом на вечір 31 липня приблизно 48,3 тис. із них уже повернулися до Марокко. Представник уряду Іспанії в Сеуті також повідомив, що на іспанському боці кордону виявили тіла 57 загиблих. За його словами, жертви можуть бути й на території Марокко.

За попередніми даними, частина людей потонула під час спроби дістатися до Сеути морем, інші загинули в тисняві біля хвилелому, обладнаного прикордонною огорожею.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який відвідав Сеуту, назвав масовий прорив кордону «порушенням територіального суверенітету Іспанії». Він також заявив, що іспанська влада у координації з Марокко прискорює повернення людей, які незаконно потрапили на територію країни.

Нагадаємо, Сеута вже багато років залишається одним із головних маршрутів для мігрантів, які намагаються потрапити до Європи. Через регулярні спроби незаконного перетину кордону іспанська влада поступово посилювала заходи безпеки. Однак напередодні ситуація різко загострилася. За попередніми оцінками МВС Іспанії, протягом доби у четвер до анклаву потрапили близько 49 тис. мігрантів, хоча згодом це повідомлення було видалене без пояснень. У

Уряд Марокко закликав своїх громадян, які перетнули кордон, повернутися додому. У Брюсселі запевнили, що десятки тисяч нелегалів не зможуть вільно вирушити до інших країн Євросоюзу. Президент США Дональд Трамп назвав масштабну міграційну кризу в іспанському анклаві «вторгненням», а Італія тимчасово призупинила дію Шенгенського режиму вільного пересування з Іспанією.