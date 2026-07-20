Мінус 1,5 мільйона доларів: відомий репер "прогорів" через ЧС 2026

Музикант міг зірвати куш у понад 5 мільйонів доларів, проте перемога Іспанії перекреслила всі плани

Канадський репер Дрейк (Обрі Дрейк Грем) втратив 1,5 мільйона доларів США, зробивши невдалу ставку на фінальний матч Чемпіонату світу з футболу 2026 року. Музикант прогнозував перемогу збірної Аргентини, проте тріумфатором турніру стала збірна Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформаційне агентство The Press Association.

Так, після того як збірна Іспанії здобула перемогу з рахунком 1:0 в додатковий час і ставка музиканта не зіграла, в соцмережах знову заговорили про так зване «прокляття Дрейка».

Відомо, що напередодні фіналу 39-річний виконавець зробив ставку через букмекерську платформу Stake на перемогу Аргентини. У разі успіху він міг отримати понад 5,1 млн доларів. От тільки тріумфатором турніру стала збірна Іспанії, а тому результат гри боляче вдарив по кишені репера.

Фінал ЧС-2026 та «прокляття Дрейка»

Основний час фінального протистояння між Іспанією та Аргентиною завершився внічию, а долю титулу вирішив єдиний гол в овертаймі – іспанці вирвали перемогу з рахунком 1:0. Оскільки Дрейк ставив на чисту перемогу Аргентини, його ставка повністю згоріла.

Поділившись скріншотом своєї ставки в Instagram, він написав: «Як там говорять??? Наступного разу пощастить...»

Канадський репер Дрейк зробив невдалу ставку фото: instagram.com/champagnepapi

Цей інцидент укотре актуалізував у спортивному та медійному середовищі феномен, відомий як «прокляття Дрейка» (Drake curse). Це багаторічна серія невдач, коли відомі спортсмени або команди зазнають поразок після того, як фотографуються з репером або коли він публічно робить на них грошові ставки. В інтернеті навіть створено спеціалізований вебсайт TheDrakeCurse.com, який веде детальний облік усіх спортивних ставок артиста.

Цікаво, що за кілька днів до футбольного фіналу музикант зазнав ще одного великого фінансового збитку, програвши мільйон доларів на поєдинку UFC. Тоді він поставив на перемогу ірландського бійця Конора Макгрегора в бою проти Макса Голловея, однак Макгрегор поступився.

Музичні досягнення артиста

Обрі Дрейк Грем є одним із найвідоміших сучасних виконавців.

Попри невдачі в азартних іграх, 2026 рік залишається продуктивним для п'ятиразового лауреата премії «Греммі». У травні Дрейк уперше з 2023 року випустив новий матеріал, презентувавши одночасно три альбоми: Iceman, Maid Of Honour та Habibti. Завдяки релізу Iceman виконавець усьоме очолив офіційний британський чарт альбомів.

Канадський артист є автором таких світових хітів, як One Dance, Passionfruit та Hold On, We’re Going Home. Останнім часом він також перебував у центрі уваги світових медіа через публічний конфлікт та обмін дис-треками з американським репером Кендріком Ламаром, зокрема через резонансну композицію Ламара Not Like Us.

Останнім часом ім'я музиканта також часто згадувалося через його публічний конфлікт із американським репером Кендріком Ламаром, який випустив резонансний дис-трек Not Like Us, спрямований проти Дрейка.

Нагадаємо, ФІФА оголосила лауреатів індивідуальних нагород чемпіонату світу 2026 після перемоги Іспанії над Аргентиною у фіналі. Найкращим гравцем турніру став Родрі, а представники збірної Іспанії здобули три з чотирьох головних особистих відзнак.