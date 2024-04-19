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США обмежили пересування очільника МЗС Ірану, який прибув із візитом до Нью-Йорку

Наталія Порощук
glavcom.ua
США обмежили пересування очільника МЗС Ірану, який прибув із візитом до Нью-Йорку
Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан не може вільно пересуватися територією США
фото: irna.ir

Заступник речника Держдепартаменту США наголосив, що американська сторона продовжить чітко роз’яснювати Ірану необхідність деескалації та припинення його безрозсудної поведінки

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан, який прибув до Нью-Йорка для участі в заходах ООН, разом із делегацією не може пересуватися американською територією, окрім як кількома кварталами навколо об’єктів ООН та аеропорту. Це підтвердив у четвер під час пресбрифінгу заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, пише Укрінформ.

«Сполучені Штати ввели додаткові обмеження на поїздки для делегації на чолі з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Аміром Абдоллахіаном, який перебуває в Нью-Йорку для зустрічей в ООН», – сказав представник Держдепу.

Ведант Пател зазначив, що обмеження дозволяють делегації пересуватися лише в радіусі двох кварталів від району штаб-квартири ООН, представництва Ірану при ООН та резиденції постійного представника Ірану при ООН, а також на шляху до міжнародного аеропорту імені Джона Кеннеді.

«Ми серйозно ставимося до своїх зобов’язань приймаючої сторони ООН, а також надалі стурбовані дестабілізуючою діяльністю Ірану та підтримкою ним тероризму», – повідомив політик.

Заступник речника Держдепартаменту США наголосив, що американська сторона продовжить чітко роз’яснювати Ірану необхідність деескалації та припинення його безрозсудної поведінки.

Нагадаємо, що збройні сили Ірану в ніч проти 14 квітня випустили 185 безпілотників і 146 ракет по території Ізраїлю. У Тегерані атаку назвали відповіддю на ізраїльський удар по консульству в Дамаску 1 квітня.

На телебаченні в Ізраїлі заявили, що іранські ракети та ударні безпілотники не змогли досягти території країни. Усі дрони збили у повітряному просторі третіх країн. Подолати систему протиповітряної оборони країни вдалося лише декільком балістичним ракетам.

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Теги: МЗС США Іран ООН Нью-Йорк

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