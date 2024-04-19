США обмежили пересування очільника МЗС Ірану, який прибув із візитом до Нью-Йорку

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан не може вільно пересуватися територією США

Заступник речника Держдепартаменту США наголосив, що американська сторона продовжить чітко роз’яснювати Ірану необхідність деескалації та припинення його безрозсудної поведінки

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан, який прибув до Нью-Йорка для участі в заходах ООН, разом із делегацією не може пересуватися американською територією, окрім як кількома кварталами навколо об’єктів ООН та аеропорту. Це підтвердив у четвер під час пресбрифінгу заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, пише Укрінформ.

«Сполучені Штати ввели додаткові обмеження на поїздки для делегації на чолі з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Аміром Абдоллахіаном, який перебуває в Нью-Йорку для зустрічей в ООН», – сказав представник Держдепу.

Ведант Пател зазначив, що обмеження дозволяють делегації пересуватися лише в радіусі двох кварталів від району штаб-квартири ООН, представництва Ірану при ООН та резиденції постійного представника Ірану при ООН, а також на шляху до міжнародного аеропорту імені Джона Кеннеді.

«Ми серйозно ставимося до своїх зобов’язань приймаючої сторони ООН, а також надалі стурбовані дестабілізуючою діяльністю Ірану та підтримкою ним тероризму», – повідомив політик.

Заступник речника Держдепартаменту США наголосив, що американська сторона продовжить чітко роз’яснювати Ірану необхідність деескалації та припинення його безрозсудної поведінки.

Нагадаємо, що збройні сили Ірану в ніч проти 14 квітня випустили 185 безпілотників і 146 ракет по території Ізраїлю. У Тегерані атаку назвали відповіддю на ізраїльський удар по консульству в Дамаску 1 квітня.

На телебаченні в Ізраїлі заявили, що іранські ракети та ударні безпілотники не змогли досягти території країни. Усі дрони збили у повітряному просторі третіх країн. Подолати систему протиповітряної оборони країни вдалося лише декільком балістичним ракетам.