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Дрони атакували навчальний авіаційний центр у Воронезькій області РФ (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дрони атакували навчальний авіаційний центр у Воронезькій області РФ (відео)
Навчальний авіацентр у російському Борисоглєбську зазнав атаки безпілотників

Пошкоджено фасад будівлі та вікна

У ніч на 9 квітня у Воронезькій області РФ два безпілотники атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр, є пошкодження, постраждалих немає. Про це пишуть російські ЗМІ.

За словами жителів Борисоглібська, атака на місто сталася близько 4 ранку.

Як повідомляється, два безпілотники атакували борисоглібський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені В. П. Чкалова. Обидва безпілотники вибухнули. 

Пошкоджено фасад будівлі та вікна. Постраждалих буцімто немає.

В соцмережах поширюють відео моменту атаки БПЛА  на борисоглібський навчальний авіаційний центр. 

Раніше у Росії три регіони були атаковані безпілотниками. У Курську, Орлі та низці населених пунктів Білгородської області пролунали вибухи. Також гучні вибухи було чути в Курську, в Орлі після вибухів виникла пожежа на одному із промислових об'єктів. Місцеві пабліки повідомляють, що пожежа сталася на місцевій нафтобазі. Згодом губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков зазначив, що в Орлі відбулося падіння БПЛА. Атаки зазнав об'єкт паливно-енергетичного комплексу. На місці працюють спеціальні служби з метою локалізації загоряння.

Також повідомлялося, що місто, в якому РФ виробляє дрони, зазнало атаки

Теги: дрон безпілотник обстріл

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