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США перекидають свої авіаносці, кораблі та винищувачі на Близький Схід

Надія Карбунар
glavcom.ua
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США перекидають свої авіаносці, кораблі та винищувачі на Близький Схід
Сполучені Штати Америки вирішили посилити свою військову присутність на Близькому Сході
фото з відкритих джерел

Штати готуються до атаки Ірану на Ізраїль

 

США відправляють свою авіаносну групу та ескадрилью винищувачів на Близький Схід, аби протистояти потенційній атаці Ірану на Ізраїль після вбивства лідера політбюро ХАМАСу Ісмаїла Ганії. Про це пише CNN.

Зазначається, що це, певно, найбільше перекидання військ у близькосхідний регіон з перших днів початку війни у Секторі Гази 7 жовтня. Тоді США відправили дві свої авіаносні групи.

Нині ж глава Пентагону Ллойд Остін наказав відправити на Близький Схід ударну групу есмінця «Авраам Лінкольн», а саме в Оманську затоку. Ще кілька есмінців та крейсерів відправлять у Середземне море. Окрім того, Вашингтон відправить ескадрилью своїх винищувачів.

«Глобальна оборона Сполучених Штатів є динамічною, і Міністерство оборони зберігає здатність розгортатися в найкоротші терміни, щоб відповісти на нові загрози національній безпеці», – сказала речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії у Тегерані. За словами двох американських чиновників, іранцям та їхнім довіреним особам може знадобитися кілька днів на координацію й підготовку нападу на Ізраїль.

Як повідомлялося,  31 липня у Тегерані було вбито лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханію. Аналітики іранського державного телебачення відразу звинуватили у нападі Ізраїль. 

До слова, у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході Міністерство закордонних справ радить українцям  утриматися від поїздок до Ізраїлю та Лівану. А тим громадянам, які вже перебувають у цих країнах, дали рекомендації.

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Теги: телебачення Адміністрація Президента Ізраїль вбивство ХАМАС Вашингтон Ллойд Остін

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