КНДР погрожує вдарити по американському авіаносцю – ЗМІ

Візит авіаносця «свідчить про те, що плани Сполучених Штатів з ядерного нападу на Північну Корею та їх реалізація досягли найсерйознішої фази»

Північна Корея засудила прибуття американського авіаносця «Рональд Рейган» до Південної Кореї і пригрозила завдати удару по всіх стратегічних активах США, розміщених на Корейському півострові. Про це повідомляє KCNA.

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У заяві наголошується, що візит авіаносця «свідчить про те, що плани Сполучених Штатів з ядерного нападу на Північну Корею та їх реалізація досягли найсерйознішої фази», через що загроза спалаху ядерної війни стала надзвичайно високою.

«Це неприхована військова провокація, яка доводить ситуацію до безповоротних катастрофічних обставин», – йдеться в коментарі KCNA.

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У виданні заявили, що ядерна доктрина КНДР дозволяє їй застосовувати ядерну зброю першою, якщо по ній буде завдано ядерний удар «чи буде встановлено, що застосування проти неї ядерної зброї є неминучим».

«Найпотужніший і швидкий перший удар КНДР буде завдано засобам «розширеного стримування», які США використовують для галюцинації своїх прихильників, і базам зла на Корейському півострові та його околицях», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, американський атомний авіаносець USS Ronald Reagan прибув до південнокорейського портового міста Пусан з метою продемонструвати свою підтримку Південній Кореї у зв'язку з ракетними загрозами з боку КНДР.

Нагадаємо, на тлі нещодавнього нападу терористів ХАМАС на Ізраїль, Південна Корея побоюється атаки з боку КНДР.

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До слова, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.