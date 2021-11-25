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    ЄС збирається змінити правила перетину кордону

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    За кілька днів правила перетину кордонів Євросоюзу зміняться - ЄС збирається змінити правила перетину кордону
    За кілька днів правила перетину кордонів Євросоюзу зміняться
    фото з відкритих джерел

    Євросоюз прогнозує, що всім країнам, в яких вакциновано не більше 80% населення, доведеться «вжити складних заходів»

    Європейський Союз має намір змінити правила перетину кордонів через складну ситуацією з коронавірусом. Про це в інтерв'ю La Razon заявила єврокомісарка з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес.

    За її словами, ситуація з Covid-19 в Європі змінилася через послаблення карантинних обмежень та уповільнення вакцинації.

    «Зима буде дуже тяжкою. У грудні та січні буде велике навантаження на лікарні», – зазначила Кіріакідес.

    Вона пояснила, що всім країнам, в яких вакциновано не більше 80% населення, доведеться «вжити складних заходів».

    «За кілька днів правила перетину кордонів Євросоюзу зміняться. Загострення пандемії потребує оновлення інформації, що передається між країнами. У грудні та січні навантаження на систему охорони здоров'я зросте. Як я вже наголошувала, треба готуватися до суворої зими», – резюмувала Кіріакідес.

    Нагадаємо, 18 листопада ЄС оновив «зелений список» країн для подорожей. Україну у перелік безпечних країн не включили.

    Як передбачено у рекомендації Ради, цей список і надалі переглядатиметься кожні два тижні та, залежно від обставин, оновлюватиметься.

    Нагадаємо, 9 листопада Європейський Союз виключив Україну із країн «зеленого списку».

    Втім, ЄС зберігає можливості для подорожей: які країни дозволяють в'їзд українцям.

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    Теги: ЄС Європа туризм кордон коронавірус
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    ЄС збирається змінити правила перетину кордону