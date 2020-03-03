Євробачення-2020: Росія відправляє в Роттердам панк-гурт Little Big



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Гурт Little Big – російський панк-рейв-гурт із Санкт-Петербурга

Шалену популярність російські артисти отримали завдяки пісні Skibidi, яка набрала 360 мільйонів переглядів

Росію на Євробаченні-2020 представить панк-гурт Little Big.

Відповідну інформацію підтвердили росЗМІ та представники Євробачення-2020, які розмістили фото колективу на інстаграм-сторінці.

Наразі невідомо з якою піснею росіяни виступлять у Роттердамі, трек музиканти оприлюднять за декілька днів.

Гурт Little Big – російський панк-рейв-гурт зі Санкт-Петербурга. Колектив дебютував 2013 року відеокліпом на трек Every Day I'm Drinking.

Шалену популярність артисти отримали завдяки пісні Skibidi, яка заполонила мережу. Трек миттєвою став світовою сенсацією, набравши наразі 360 мільйонів переглядів.

Зазначимо, що наприкінці лютого російські видання поширили інформацію, що українець Олександр Панайотов представлятиме Росію на Євробаченні-2020.

За їхніми даними, саме артиста із Запоріжжя обрали зіркові експерти на своєрідному нацвідборі. Журналісти наголошували, що Олександр Панайотов кілька років поспіль претендував на участь у конкурсі та тільки у 2020-му таки виступить на престижному вокальному проєкті.

Однак не минуло й доби, як сам артист спростував такі чутки.

Як повідомляв «Главком», представляти Україну на Євробаченні буде група Go_A.

Планується, що пісенний конкурс Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 та 16 травня в Роттердамі (Нідерланди). Його гаслом обрали заклик «Відкривайся!» (Open Up).

Проте нещодавно стало відомо, що конкурс можуть перенести в разі збільшення епідемії коронавірусу.