Європарламентарі побоюються, що Китай створює зброю для контролю над мозком

Політики закликають Єврокомісію до рішучих дій в разі підтвердження цієї інформації

Група італійських європарламентарів на чолі з Марко Кампоменозі та Стефанією Цамбеллі звернулися до Єврокомісії із закликом поділитися інформацією про висунуті проти Китаю звинувачення щодо розробки зброї з «контролю над мозком». Про це повідомляє російське пропагандистське видання «Russia Today», стверджуючи, що має у розпорядженні копію звернення.

У зверненні наголошується, що США внесли до чорного списку експортерів Китайську академію військової медицини, а також 11 дослідницьких інститутів цього закладу за те, що ці організації нібито допомагають китайським військовим розробляти зброю для здійснення «контролю над мозком».

Як, нібито, стверджують євродепутати, влада КНР розробляє «способи подальшого застосування у військовій сфері новітніх біотехнологічних розробок». До подібних проектів політики віднесли редагування генів, підвищення людської працездатності та нейрокомп'ютерні інтерфейси.

У зв'язку з цим італійські європарламентарі закликали Єврокомісію поділитися інформацією про висунуті проти Китаю звинувачення. Політики також поцікавилися, чи має намір Єврокомісія вжити будь-яких заходів у відповідь, якщо дані звинувачення будуть підтверджені під час подальших розслідувань.

Нагадаємо, у грудні 2021 року стало відомо, що Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти Академії військово-медичних досліджень у Китаї. Під санкції США також потрапила низка компаній з Грузії, Малайзії та Туреччини.

Раніше повідомлялося, що термоядерний реактор у Китаї розігрівся вп'ятеро сильніше за Сонце.

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