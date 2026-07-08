Світовий літературний тріумф: українка здобула найпрестижнішу премію Італії
Роман про дорослішання на тлі розпаду СРСР та Революції Гідності виборов легендарну нагороду Віареджо Репачі
Українська культура здобула історичну перемогу на одному з найавторитетніших літературних майданчиків Європи. Як пише «Главком» , про успіх українки в Італії офіційно повідомили на сторінці Українського інституту книги в Facebook.
Отож, відома українська письменниця, перекладачка та викладачка Міланського університету Ярина Груша стала лауреаткою легендарної італійської премії Віареджо Репачі (Viareggio-Rèpaci). Мисткиня отримала спеціальну міжнародну відзнаку за свій дебютний роман «Синій альбом» (L’Album Blu).
Нагорода є надзвичайно вагомою, адже премія Віареджо Репачі, заснована ще у 1929 році, входить до переліку найпрестижніших літературних відзнак Італії.
Роман про Україну, написаний італійською мовою
Відомо, що роман «Синій альбом» (L'Album Blu) став дебютною книжкою Ярини Груші. Він побачив світ у 2026 році в одному з найвідоміших італійських видавництв – Bompiani.
За словами письменниці, сюжет твору глибоко вкорінений в українську історію та пронизаний особистим болем і досвідом:
- події роману починають розгортатися після страшної аварії на Чорнобильській АЕС;
- у центрі оповіді – дівчинка Ярина, чиє формування та дорослішання припадає на доленосні для України часи: розпад Радянського Союзу, Помаранчеву революцію та Революцію Гідності.
Працюючи над книжкою, письменниця майстерно вплела в художній сюжет власні дитячі спогади про ці грандіозні історичні події.
Варто зазначити, що роман «Синій альбом» написаний італійською. Втім, Ярина Груша на своїй сторінці у Facebook вже повідомила, що вона працює над перекладом власного твору з італійської на українську. В українському перекладі роман «Синій альбом» вийде друком у відомому «Видавництві Старого Лева». Реліз книги в Україні запланований на наступний рік.
За що європейське журі відзначило українку
Міжнародне журі премії високо оцінило не лише художню цінність роману, а й важливу культурну місію письменниці. Експерти окремо відзначили величезний внесок Ярини Груші у поширення та популяризацію української культури в Італії та на загальноєвропейському просторі.
Також судді наголосили на винятковій майстерності письма авторки, яка змогла філігранно об'єднати у своїй роботі ключові та чутливі теми: «...майстерність письма, що поєднує теми пам'яті, ідентичності та громадянської відповідальності».
Зазначимо, що премія Віареджо Репачі була заснована у 1929 році та входить до числа найпрестижніших літературних відзнак Італії. Нею нагороджують авторів найкращих творів художньої літератури, поезії та есеїстики.
Спеціальна міжнародна відзнака, яку цьогоріч отримала Ярина Груша, є ще одним свідченням того, що українська література дедалі впевненіше заявляє про себе на європейській культурній сцені, а історії про Україну знаходять відгук у міжнародної читацької аудиторії.
До слова, львів'янка вдихнула нове життя у понад 100-річну кам'яну хату на хуторі біля польського кордону, яку сусіди радили знести через аварійний стан. Після несподіваної знахідки старовинної кам'яної кладки жінка вирішила відреставрувати будівлю, перетворивши її на затишний дім.
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