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Нафтогазовий гігант назвав головну загрозу для Європи цієї зими

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Нафтогазовий гігант назвав головну загрозу для Європи цієї зими
Європейські газосховища вже заповнені на 54,2% – це другий найнижчий рівень за 15 років
фото з відкритих джерел

Гендиректор Equinor: Європа навряд чи заповнить сховища газу більш ніж на 80%

Європа, ймовірно, не зможе заповнити свої газові сховища до 80% місткості до початку зими через напружену ситуацію на світовому ринку газу й посилення конкуренції з азійськими покупцями. Такий прогноз агентству Reuters озвучив генеральний директор норвезької нафтогазової компанії Equinor Андерс Опедал, пише «Главком».

Наскільки заповнені сховища зараз

«Ми не вважаємо, що Європа обов'язково зможе заповнити свої сховища більш ніж до 80% цієї осені», – сказав Опедал.

За даними Gas Infrastructure Europe (GIE), європейські газосховища наразі заповнені лише на 54,2% – це значно нижче за середній п'ятирічний показник і другий найнижчий рівень за останні 15 років. Через нижчі запаси Європа цієї зими буде більш вразливою до коливань цін, ніж у попередні роки, попередив очільник Equinor.

Чому виник дефіцит

Однією з причин дефіциту стало фактичне припинення судноплавства через Ормузьку протоку на тлі війни між США й Іраном – саме цим маршрутом зазвичай проходить близько п'ятої частини світових постачань зрідженого природного газу (LNG), переважно до азійських країн. Водночас Європа вже не може розраховувати на російський трубопровідний газ, постачання якого скорочуються через війну РФ проти України.

За оцінками Equinor, близько 30% імпорту газу до Європи забезпечує LNG, однак нині цих обсягів бракує.

«Газ, що мав надходити із Катару, повинен би прямувати до Азії, а це означає, що LNG, який раніше цього року надходив до Європи, тепер іде до Азії», – пояснив Опедал, додавши, що конкуренція за глобальні постачання зрідженого газу суттєво посилилася.

Результати Equinor

Норвезький нафтогазовий гігант у середу відзвітував про різкий стрибок прибутку в другому кварталі на тлі зростання цін на нафту й газ через конфлікт на Близькому Сході. Скоригований прибуток до виплати податків за квітень–червень зріс до $11,48 млрд із $6,54 млрд роком раніше. Компанія підтвердила цільовий показник зростання видобутку нафти й газу на 3% у 2026 році, а також план інвестицій на повний рік обсягом $13 млрд.

Нагадаємо, аналітики Equinor вже попереджали у травні, що блокада Ормузької протоки тривалістю від одного до трьох місяців може створити для Європи критичну ситуацію із запасами газу. Тоді ж єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен закликав країни-члени ЄС якомога раніше розпочати заповнення газосховищ, щоб уникнути гострої конкуренції за постачання.

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Теги: зима блокада Європа Єврокомісар газ конфлікт

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