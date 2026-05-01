Російський хакер визнав провину в атаках на енергетику України і США

Іванна Гончар
Ревенський планував серйозні диверсії, зокрема хотів відключити електрику по всій країні на кілька днів
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Росіянину загрожує до 27 років. Він планував вибухи та масштабні диверсії

Російський хакер Артем Ревенський визнав провину у кібератаках на критичну інфраструктуру України, США та ще кількох країн. Як повідомляє Bloomberg, йому загрожує до 27 років ув’язнення, пише «Главком».

За даними слідства, Ревенський був частиною хакерського угруповання Sector16, яке пов’язують із російською владою. Група атакувала нафтогазові об’єкти в Україні, США, Німеччині та Франції.

У 2025 році хакери змогли отримати контроль над нафтовими насосами та резервуарами в Техасі, а також атакували об’єкти в інших штатах США.

Особливу увагу вони приділяли Україні. За даними прокурорів, Ревенський планував серйозні диверсії, зокрема хотів відключити електрику по всій країні на кілька днів.

В одному з випадків хакери отримали доступ до газового об’єкта на Полтавщині. Там готувався сценарій атаки з можливими вибухами.

У переписках Ревенський прямо писав, що його мета – організувати «пожежі та вибухи», які можуть призвести до людських жертв.

Крім атак, група фінансувала свою діяльність через шахрайські схеми, використовуючи викрадені дані банківських карток для бронювання готелів і отримання прибутку.

Ревенського затримали у 2025 році в Домініканській Республіці, після чого його доставили до США.

Нагадаємо, уряд Швеції заявив про спробу кібератаки на теплоелектростанцію на заході країни, до якої причетна проросійська хакерська група.

До слова, естонські спецслужби заявили про викриття і припинення кібероперації російських хакерів, які стежили за користувачами через зламані інтернет-роутери. 

Читайте також:

Читайте також

Традиційні супермаркети та магазини «біля дому» демонструють помірне згортання та переформатування
Ринок РФ стрімко заповнили «магазини для бідних»
27 квiтня, 06:17
Туапсинський нафтопереробний завод та супутня портова інфраструктура стали регулярними цілями масованих атак
Чотири роки тому мешканці Туапсе радо вітали вбивства українців (відеодоказ)
23 квiтня, 12:49
Зюганов сказав, що його партія «робить усе» для підтримки стратегії Путіна
Головний комуніст Росії панікує: Путін веде країну до революції
22 квiтня, 22:07
Лукашенко, якого ще недавно гордо називали останнім диктатором Європи, а днями оголосив себе великим демократом
Між Сі та Путіним. Лукашенку час визначатися
19 квiтня, 22:22
Довіра росіян до Путіна продовжує танути
Шостий тиждень поспіль. Москва визнала обвал рейтингу Путіна
17 квiтня, 15:43
Покровський напрямок: як ЗСУ перемелюють наступ РФ
Покровський напрямок: як ЗСУ перемелюють наступ РФ
16 квiтня, 21:34
Небензя на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку
Переговори про мир в Україні. Росія назвала винних у провалі процесу
14 квiтня, 01:13
Окрім руху техніки, зафіксовано розгортання додаткових пунктів контролю
РФ, користуючись великоднім перемир'ям, стягує сили на північ Донецької області
12 квiтня, 17:58
Зеленський ще раз наголосив, що Україна не може відступити
Чи відмовиться Україна від територій заради миру: Зеленський зробив заяву
5 квiтня, 16:59

США: четверо спортсменів та пілот розбились в авіакатастрофі
США: четверо спортсменів та пілот розбились в авіакатастрофі
Російський хакер визнав провину в атаках на енергетику України і США
Російський хакер визнав провину в атаках на енергетику України і США
Венеційська бієнале. Сибіга прокоментував рішення журі піти у відставку
Венеційська бієнале. Сибіга прокоментував рішення журі піти у відставку
Фіцо опановує нову професію? «Нічні зміни» словацького прем’єра (відео)
Фіцо опановує нову професію? «Нічні зміни» словацького прем’єра (відео)
Чому Україна атакує Туапсе: значення нафтозаводу для Росії
Чому Україна атакує Туапсе: значення нафтозаводу для Росії
Ізраїль отримав від Пентагону близько семи тисяч тонн зброї за добу
Ізраїль отримав від Пентагону близько семи тисяч тонн зброї за добу

Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
Сьогодні, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
Сьогодні, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Сьогодні, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Сьогодні, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Вчора, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Вчора, 17:59

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
