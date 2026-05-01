Російський хакер визнав провину в атаках на енергетику України і США

Ревенський планував серйозні диверсії, зокрема хотів відключити електрику по всій країні на кілька днів

Росіянину загрожує до 27 років. Він планував вибухи та масштабні диверсії

Російський хакер Артем Ревенський визнав провину у кібератаках на критичну інфраструктуру України, США та ще кількох країн. Як повідомляє Bloomberg, йому загрожує до 27 років ув’язнення, пише «Главком».

За даними слідства, Ревенський був частиною хакерського угруповання Sector16, яке пов’язують із російською владою. Група атакувала нафтогазові об’єкти в Україні, США, Німеччині та Франції.

У 2025 році хакери змогли отримати контроль над нафтовими насосами та резервуарами в Техасі, а також атакували об’єкти в інших штатах США.

Особливу увагу вони приділяли Україні. За даними прокурорів, Ревенський планував серйозні диверсії, зокрема хотів відключити електрику по всій країні на кілька днів.

В одному з випадків хакери отримали доступ до газового об’єкта на Полтавщині. Там готувався сценарій атаки з можливими вибухами.

У переписках Ревенський прямо писав, що його мета – організувати «пожежі та вибухи», які можуть призвести до людських жертв.

Крім атак, група фінансувала свою діяльність через шахрайські схеми, використовуючи викрадені дані банківських карток для бронювання готелів і отримання прибутку.

Ревенського затримали у 2025 році в Домініканській Республіці, після чого його доставили до США.

Нагадаємо, уряд Швеції заявив про спробу кібератаки на теплоелектростанцію на заході країни, до якої причетна проросійська хакерська група.

До слова, естонські спецслужби заявили про викриття і припинення кібероперації російських хакерів, які стежили за користувачами через зламані інтернет-роутери.