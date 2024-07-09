Китайські банки почали швидко зникати: журнал Economist розкрив головну причину

The Economist: Держава насилу справляється з проблемними фінансовими інституціями у Китаї

До кінця червня цього року понад 40 китайських банків фактично зникли, оскільки їх поглинули більші або вони були закриті. Навіть у розпал кризи ощадні фінансові установи та кредитори не зникали з такою швидкістю. Про це пише журнал The Economist.

«Починаючи з середини 1980-х років, поєднання агресивного зростання кредитування, поганого контролю ризиків і спаду ринку нерухомості сприяло краху або консолідації понад 1000 малих кредитних установ. Найменші банки Китаю зараз страждають від багатьох подібних хвороб. Але донедавна небагато з них розпалися або злилися з іншими», – пояснюють проблему журналісти видання.

Розбалансована банківська система Китаю роками повільно проходила через різні реформи та консолідації. З 2019 року кілька банків середнього рівня впали. Потужні інвестиційні менеджери та державні фінансисти зійшли з дистанції. Але саме невеликі сільські банки є найскладнішою проблемою на сьогоднішній день.

Близько 3800 таких установ розкидано сільською місцевістю КНР. Вони мають 55 трлн юанів ($7,5 трлн) активів, 13% від загальної маси банківської системи, і довгий час погано справлялися, накопичуючи величезні суми проблемних кредитів. Багато з них видавали їх забудовникам нерухомості та місцевим органам влади, наражаючись на ризик китайської кризи нерухомості. Останніми роками деякі з них повідомили, що мають до 40% безповоротних кредитів. Усунення цього безладдя є надзвичайно делікатним завданням, зазначають представники The Economist.

Найгірші за показниками дрібні банки вже поставили під загрозу соціальну стабільність, що є головною турботою Сі Цзіньпіна, лідера Китаю. Шахрайство у великих масштабах призвело до того, що кілька банків заморозили зняття коштів у 2022 році, вивівши вкладників на вулиці регіонів. Але втручання держави також є ризикованим. Чутки про тяжке становище, реструктуризацію чи консолідацію можуть призвести до паніки серед громадян та «набігів» на банки.

Донедавна Пекін не давав таким закладам, що страждають від кризи, банкрутуватися і повністю зникати. Тепер, щоб не накопичувати погану ауру навколо цілої системи, мабуть, вольове рішення ухвалено на найвищому рівні. Саме це пояснює таке зникнення величезної кількості дрібних кредитних установ за перший квартал поточного року.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз планує ввести мита на дешеві товари з китайських інтернет-магазинів. Зокрема, серед них – Temu, Shein та AliExpress. Наприкінці липня Європейська комісія запропонує скасувати поточний поріг у 150 євро, нижче за який товари можна купувати без мит. Згідно з чинними правилами ЄС, посилки, придбані онлайн з країн, що не входять до ЄС, не обкладаються митом, якщо їх вартість становить менш як 150 євро.