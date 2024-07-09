Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Китайські банки почали швидко зникати: журнал Economist розкрив головну причину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Китайські банки почали швидко зникати: журнал Economist розкрив головну причину
Банки у Китаю стають проблемою для держави
фото із відкритих джерел

The Economist: Держава насилу справляється з проблемними фінансовими інституціями у Китаї

До кінця червня цього року понад 40 китайських банків фактично зникли, оскільки їх поглинули більші або вони були закриті. Навіть у розпал кризи ощадні фінансові установи та кредитори не зникали з такою швидкістю. Про це пише журнал The Economist.

«Починаючи з середини 1980-х років, поєднання агресивного зростання кредитування, поганого контролю ризиків і спаду ринку нерухомості сприяло краху або консолідації понад 1000 малих кредитних установ. Найменші банки Китаю зараз страждають від багатьох подібних хвороб. Але донедавна небагато з них розпалися або злилися з іншими», – пояснюють проблему журналісти видання.

Розбалансована банківська система Китаю роками повільно проходила через різні реформи та консолідації. З 2019 року кілька банків середнього рівня впали. Потужні інвестиційні менеджери та державні фінансисти зійшли з дистанції. Але саме невеликі сільські банки є найскладнішою проблемою на сьогоднішній день.

Близько 3800 таких установ розкидано сільською місцевістю КНР. Вони мають 55 трлн юанів ($7,5 трлн) активів, 13% від загальної маси банківської системи, і довгий час погано справлялися, накопичуючи величезні суми проблемних кредитів. Багато з них видавали їх забудовникам нерухомості та місцевим органам влади, наражаючись на ризик китайської кризи нерухомості. Останніми роками деякі з них повідомили, що мають до 40% безповоротних кредитів. Усунення цього безладдя є надзвичайно делікатним завданням, зазначають представники The Economist.

Найгірші за показниками дрібні банки вже поставили під загрозу соціальну стабільність, що є головною турботою Сі Цзіньпіна, лідера Китаю. Шахрайство у великих масштабах призвело до того, що кілька банків заморозили зняття коштів у 2022 році, вивівши вкладників на вулиці регіонів. Але втручання держави також є ризикованим. Чутки про тяжке становище, реструктуризацію чи консолідацію можуть призвести до паніки серед громадян та «набігів» на банки.

Донедавна Пекін не давав таким закладам, що страждають від кризи, банкрутуватися і повністю зникати. Тепер, щоб не накопичувати погану ауру навколо цілої системи, мабуть, вольове рішення ухвалено на найвищому рівні. Саме це пояснює таке зникнення величезної кількості дрібних кредитних установ за перший квартал поточного року.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз планує ввести мита на дешеві товари з китайських інтернет-магазинів. Зокрема, серед них – Temu, Shein та AliExpress. Наприкінці липня Європейська комісія запропонує скасувати поточний поріг у 150 євро, нижче за який товари можна купувати без мит. Згідно з чинними правилами ЄС, посилки, придбані онлайн з країн, що не входять до ЄС, не обкладаються митом, якщо їх вартість становить менш як 150 євро.

Читайте також: Китай швидкими кроками рухається до цифрової диктатури
Теги: економіка банк Китай гроші держава

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін зіштовхнувся з серйозною проблемою всередині країни
У росіян почались великі проблеми з набором гарматного м'яса. Неочікувана причина
30 червня, 17:50
Російська економіка сповзає у кризу і абсолютну залежність від Китаю
Рубль – все? Росія рухається до повної залежності від Китаю
14 червня, 14:02
Фуміо Кісіда цього тижня висловиться на підтримку України
Японія вдарить санкціями по Китаю за підтримку Росії – ЗМІ
12 червня, 08:35
Станом на 10:20 13 червня індекс Мосбіржі скоротився на 1,6%
На Московській біржі обвал через санкції США
13 червня, 13:04
Найбільш оплачувані професії в Україні
Найбільш оплачувані професії в Україні
29 червня, 07:00
Більшість центральних банків заявили, що очікують зниження частки долара у світових резервах
Дедалі більше країн роблять ставку на золото замість доларів – Business Insider
21 червня, 18:33
Партія «Український демократичний альянс за реформи Віталія Кличка» («Удар») була створена у квітні 2010 року
Хто фінансує партію «Удар» під час війни: список донорів
24 червня, 21:39
Щоб оновити дані, люди можуть звернутися до відділення Пенсійного фонду, надіслати документи поштою або подати заявку через вебпортал ПФУ
Деякі українці залишаться без субсидій від 1 липня: як цього уникнути
30 червня, 10:59
Перші дебати між Джо Байденом та Дональдом Трампом відбулися у четвер, 27 червня
«Я провів не чудову ніч»: Байден закликав спонсорів не лишати його після невдалих дебатів
1 липня, 01:28

Економіка

Китайські банки почали швидко зникати: журнал Economist розкрив головну причину
Китайські банки почали швидко зникати: журнал Economist розкрив головну причину
Іран наростив виробництво ракет після угоди про постачання їх Росії – Reuters
Іран наростив виробництво ракет після угоди про постачання їх Росії – Reuters
Стало відомо, скільки грошей витратила РФ на масовану атаку по Україні 8 липня
Стало відомо, скільки грошей витратила РФ на масовану атаку по Україні 8 липня
Компанія Boeing зізналася у шахрайстві у справі про дві авіакатастрофи
Компанія Boeing зізналася у шахрайстві у справі про дві авіакатастрофи
Пекін підставив Києву «економічне плече»: закупівлі одного продукту сягли рекорду
Пекін підставив Києву «економічне плече»: закупівлі одного продукту сягли рекорду
Туреччина заарештувала гроші російського «Росатому» на будівництво АЕС
Туреччина заарештувала гроші російського «Росатому» на будівництво АЕС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Ракетна атака на Україну: реакція ООН
20K
Удар по дитячій лікарні в Києві. Російська пропаганда вигадала цинічне виправдання
18K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
15K
«Путін бомбить дитячу лікарню». Що пише світова преса про удар по Києву
15K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 09 липня: ситуація на фронті
14K
Професор-технолог пояснила, з чого роблять білий шоколад

Новини

Атака на Білгород та Ростовську область: головне за ніч
Сьогодні, 06:00
Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
Вчора, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
Вчора, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
7 липня, 16:14
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
7 липня, 06:15
Атака на Краснодарський край, удар по Сумщині: головне за ніч
6 липня, 06:52

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua