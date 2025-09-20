Головна Світ Соціум
Хаос в аеропортах Європи: кібератака спричинила масштабний збій

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Постачальник послуг терміново працює над вирішенням проблеми
фото:dpa

Кібератака на постачальника послуг спричинила хаос в аеропортах Європи

Кібератака на зовнішнього постачальника послуг спричинила значні збої та затримки в аеропортах по всій Європі. Через інцидент пасажири змушені годинами очікувати на реєстрацію та посадку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

Як зазначає видання, Берлінський аеропорт BER постраждав опосередковано, але з міркувань безпеки був змушений перервати з'єднання із системами, що призвело до затримок та можливого скасування рейсів.

Брюссельський аеропорт підтвердив, що наразі можлива лише ручна реєстрація, що значно вплине на виконання рейсів.

У Лондонському аеропорту Хітроу також повідомили про «технічні проблеми», що спричинили збої.

Аеропорти Франкфурта та Гамбурга заявили, що їхні операції не постраждали, і вони працюють у звичайному режимі.

Постачальник послуг терміново працює над вирішенням проблеми. Мандрівників закликають готуватися до затримок та скасування рейсів.

Нагадаємо, сайт петербурзького аеропорту «Пулково» зазнав атаки з боку хакерів. Його робота тимчасово призупинена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу аеропорту.

На головній сторінці сайту відображається технічне повідомлення про проведення робіт. Пасажирам радять звертатися безпосередньо до авіакомпаній з питань, пов'язаних з рейсами.

