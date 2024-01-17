США можуть знову визнати хуситів міжнародною терористичною організацією – CNN

Станом на вівторок адміністрація президента США не відновлювала позначення у списку іноземних терористичних організацій

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір повторно включити хуситів до переліку світових терористичних організацій через їхні напади на торговельні судна в Червоному морі. Про це повідомляє CNN.

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Станом на вівторок адміністрація президента США не відновлювала позначення у списку іноземних терористичних організацій (FTO).

У лютому 2021 року адміністрація зняла з хуситів статус SDGT і виключила їх зі FTO, після того, як в останні тижні адміністрація Трампа зарахувала їх до списку.

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Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що рішення скасувати позначення було через занепокоєння, щодо загрози здатності надавати важливу допомогу народу Ємену. Він сказав, що це «визнання жахливої ​​гуманітарної ситуації в Ємені».

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки 16 січня, знову вдарили ракетами по Ємену. Ціллю стали протикорабельні ракети хуситів.

Нагадаємо, у ніч на 12 січня Сполучені Штати та Велика Британія завдали ударів по об’єктах хуситів в Ємені. Єменські ЗМІ повідомляли про інтенсивні авіаудари по декількох містах. Було атаковано об'єкти у Ємені, що використовувались для зберігання зброї та навчання хуситів. Удари по угрупованню хуситів нанесено американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу «Томагавк».

Пізніше Джо Байден підтвердив атаку на об'єкти хуситів у Ємені. За його словами, нанесені удари є прямою відповіддю на атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі.

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Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США надіслали Ірану приватне повідомлення щодо хуситів у Ємені.

Військово-морські сили США 11 січня захопили судно біля берегів Сомалі, яке постачало іранську зброю для хуситів в Ємені. Це перша конфіскація компонентів для балістичних та крилатих ракет іранського виробництва з початку атак хуситів на судна у Червоному морі 19 листопада. Судно затопили. Наразі шукають двох американських військовослужбовців, які брали участь в операції.