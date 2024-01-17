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США можуть знову визнати хуситів міжнародною терористичною організацією – CNN

Діана Гасюк
glavcom.ua
США можуть знову визнати хуситів міжнародною терористичною організацією – CNN
Адміністрація президента США Джо Байдена планує перевизначити хуситів як спеціалізований глобальний терористичний орган (SDGT)
фото: CNN

Станом на вівторок адміністрація президента США не відновлювала позначення у списку іноземних терористичних організацій

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір повторно включити хуситів до переліку світових терористичних організацій через їхні напади на торговельні судна в Червоному морі. Про це повідомляє CNN.

Станом на вівторок адміністрація президента США не відновлювала позначення у списку іноземних терористичних організацій (FTO).

У лютому 2021 року адміністрація зняла з хуситів статус SDGT і виключила їх зі FTO, після того, як в останні тижні адміністрація Трампа зарахувала їх до списку.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що рішення скасувати позначення було через занепокоєння, щодо загрози здатності надавати важливу допомогу народу Ємену. Він сказав, що це «визнання жахливої ​​гуманітарної ситуації в Ємені».

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки 16 січня, знову вдарили ракетами по Ємену. Ціллю стали протикорабельні ракети хуситів.

Нагадаємо, у ніч на 12 січня Сполучені Штати та Велика Британія завдали ударів по об’єктах хуситів в Ємені. Єменські ЗМІ повідомляли про інтенсивні авіаудари по декількох містах. Було атаковано об'єкти у Ємені, що використовувались для зберігання зброї та навчання хуситів. Удари по угрупованню хуситів нанесено американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу «Томагавк».

Пізніше Джо Байден підтвердив атаку на об'єкти хуситів у Ємені. За його словами, нанесені удари є прямою відповіддю на атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі.

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США надіслали Ірану приватне повідомлення щодо хуситів у Ємені.

Військово-морські сили США 11 січня захопили судно біля берегів Сомалі, яке постачало іранську зброю для хуситів в Ємені. Це перша конфіскація компонентів для балістичних та крилатих ракет іранського виробництва з початку атак хуситів на судна у Червоному морі 19 листопада. Судно затопили. Наразі шукають двох американських військовослужбовців, які брали участь в операції.

Читайте також: Єменські хусити: що про них відомо, хто їх підтримує та яку зброю мають
Теги: Велика Британія Адміністрація Президента Сомалі навчання президент Ентоні Блінкен Ємен

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