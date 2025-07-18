Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Digi24

У разі ухвалення угоди початок виробництва стартує у 2026 році

Міністерство оборони Румунії хоче домовитися з Україною про спільне виробництво безпілотників, які потім планують продавати іншим європейським країнам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi24.

За даними ЗМІ, ідея полягає в тому, що Румунія оплатить деталі безпілотників, розроблені українськими спеціалістами на основі бойового досвіду останніх років. Наступним етапом стануть інвестиції у завод у Румунії, ймовірно в Брашові, де румуни та українці разом будуть виробляти безпілотники.

Більша частина виробленої техніки надійде до румунської армії, а решту планують продавати іншим країнам Європи. Аналогічні проєкти Україна вже підписала з Данією та Норвегією.

Повідомляється, що міністр національної оборони Румунії найближчим часом зустрінеться з главою Міноборони України та іншими чиновниками для обговорення деталей угоди. Складністю у реалізації проєкту є нестача фінансування в Румунії, тому початок виробництва відкладено, ймовірно, на 2026 рік, коли буде прийнятий новий військовий бюджет.

Нагадаємо, Україна й Данія розширюють спільне виробництво дронів трьох типів. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрем’єр-міністром – міністром оборони Данії Троельсом Люндом Поульсеном.

Як повідомлялося, посилення автономності дронів завдяки штучному інтелекту з часом дозволить прибрати операторів з поля бою.

До слова, президент США Дональд Трамп виявив інтерес до українських бойових безпілотників для потреб армії США. У свою чергу Україна потребує від Сполучених Штатів систем протиповітряної оборони. Обидві сторони мають взаємні інтереси у сфері військової співпраці.