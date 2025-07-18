Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Digi24

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Digi24
Більша частина виготовлених безпілотників надійде до румунської армії, решта – продаватиметься Європі
фото: Profimedia

У разі ухвалення угоди початок виробництва стартує у 2026 році

Міністерство оборони Румунії хоче домовитися з Україною про спільне виробництво безпілотників, які потім планують продавати іншим європейським країнам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi24.

За даними ЗМІ, ідея полягає в тому, що Румунія оплатить деталі безпілотників, розроблені українськими спеціалістами на основі бойового досвіду останніх років. Наступним етапом стануть інвестиції у завод у Румунії, ймовірно в Брашові, де румуни та українці разом будуть виробляти безпілотники.

Більша частина виробленої техніки надійде до румунської армії, а решту планують продавати іншим країнам Європи. Аналогічні проєкти Україна вже підписала з Данією та Норвегією.

Повідомляється, що міністр національної оборони Румунії найближчим часом зустрінеться з главою Міноборони України та іншими чиновниками для обговорення деталей угоди. Складністю у реалізації проєкту є нестача фінансування в Румунії, тому початок виробництва відкладено, ймовірно, на 2026 рік, коли буде прийнятий новий військовий бюджет.

Нагадаємо, Україна й Данія розширюють спільне виробництво дронів трьох типів. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрем’єр-міністром – міністром оборони Данії Троельсом Люндом Поульсеном.

Як повідомлялося, посилення автономності дронів завдяки штучному інтелекту з часом дозволить прибрати операторів з поля бою.

До слова, президент США Дональд Трамп виявив інтерес до українських бойових безпілотників для потреб армії США. У свою чергу Україна потребує від Сполучених Штатів систем протиповітряної оборони. Обидві сторони мають взаємні інтереси у сфері військової співпраці.

Читайте також:

Теги: Румунія безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очікується, що найближчим часом LUCAS з’явиться на озброєнні в США
Американський шахед: у США випробували новий безпілотник
Сьогодні, 04:26
Вибухи пролунали у Московській області
У Московській області пролунали вибухи
Вчора, 03:53
Іран стверджує, що небезпека може чатувати Трампа на пляжі
«Удар безпілотником у пупок»: радник лідера Ірану накинувся із погрозами на Трампа
10 липня, 16:29
У Харкові зафіксовано влучання ворожих БпЛА у багатоповерхівки у двох районах міста
Атака на Харків: російські дрони поцілили у багатоповерхівки, є постраждалі (оновлено)
7 липня, 14:20
У Новоросійську була гучна ніч
У Новоросійську пролунали вибухи: місто атакували БпЛА
6 липня, 05:57
Осколкові бойові елементи можуть детонувати навіть через 20 годин
Атака на Харківщину: росіяни використовують «шахеди»з осколковим начинням (фото)
5 липня, 13:40
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем
Зеленський зустрівся з главою МЗС Німеччини, ЄС продовжив санкції проти РФ. Головне за 30 червня
30 червня, 21:01
Росія отримала від Ірану значну кількість ударних дронів
Британська розвідка пояснила, як загострення на Близькому Сході вплине на Росію
19 червня, 13:14
Румунія укріплює позиції експортера зерна
Заміна України? Одна країна ЄС завалить Європу пшеницею цього сезону
18 червня, 15:03

Політика

Трамп розбудив журналіста посеред ночі, щоб дати інтерв'ю
Трамп розбудив журналіста посеред ночі, щоб дати інтерв'ю
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Digi24
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Digi24
Чехія запровадила кримінальну відповідальність за пропаганду комунізму
Чехія запровадила кримінальну відповідальність за пропаганду комунізму
Дії адміністрації Трампа ускладнюють пошуки викрадених РФ українських дітей – посланниця Ради Європи
Дії адміністрації Трампа ускладнюють пошуки викрадених РФ українських дітей – посланниця Ради Європи
Китай звинуватив іноземні спецслужби у крадіжці рідкісноземельних матеріалів
Китай звинуватив іноземні спецслужби у крадіжці рідкісноземельних матеріалів
США розглядають продаж Україні системи Patriot із власних запасів
США розглядають продаж Україні системи Patriot із власних запасів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
264K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 липня 2025
31K
Один з ключових партнерів РФ заявив, що обійдеться без російської нафти
6477
Путін дав Героя Росії Герою України
5028
У Південній Кореї рибалки зловили тунця вартістю $1,9 млн і повернули рибу до моря
4874
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 липня, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 липня, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
15 липня, 03:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua