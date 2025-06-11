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Кінець радянської традиції: Румунія офіційно перенесла святкування Дня перемоги

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Кінець радянської традиції: Румунія офіційно перенесла святкування Дня перемоги
Згідно з новим нормативним актом, «8 травня присвячено святкуванню Дня перемоги Коаліції ООН у Другій світовій війні»
фото з відкритих джерел

Румунія переносить святкування Дня перемоги: 8 травня разом із західними союзниками

Палата депутатів Румунії ухвалила законопроєкт про встановлення Дня перемоги Коаліції ООН у Другій світовій війні 8 травня. Це рішення, ухвалене 270 голосами «за» (один «проти» та 19 утрималися), демонструє відхід від радянської традиції святкування 9 травня, яка була нав'язана країнам колишньої сфери впливу СРСР. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi24.

Згідно з новим нормативним актом, «8 травня присвячено святкуванню Дня перемоги Коаліції ООН у Другій світовій війні», як зазначено у документі, з яким ознайомилося агентство Agerpres.

Пояснювальна записка до законопроєкту наголошує на «історичній неоднозначності», що виникла через розбіжності між датою, прийнятою істориками та західними союзниками (8 травня), та 9 травня, нав'язаним Сталіним та СРСР країнам соціалістичного табору, включаючи Румунію. Метою було «претендувати на першочергову роль у перемозі над колишніми союзниками нацистів».

«Ініціатива пропонує законодавче уточнення щодо святкування цього історичного моменту. Більшість західних держав, Велика Британія, Франція, Словаччина, Чехія, Норвегія, країни Балтії, Німеччина святкують перемогу 8 травня. (...) Натомість держави колишньої радянської сфери впливу, такі як Вірменія, Болгарія, Литва, Молдова, разом з Російською Федерацією, обирають 9 травня для святкування цієї події», – йдеться у пояснювальній записці.

Румунський парламент, президент, уряд через Міністерство національної оборони, інші центральні та місцеві органи влади зможуть організовувати заходи з нагоди 8 травня. Румунська телерадіокомпанія та Румунська телекомпанія, як громадські служби, також можуть включати до своїх програм трансляції та аспекти заходів, організованих з цієї нагоди.

У пояснювальній записці також підкреслюється, що 7 травня 1945 року Німеччина підписала акт про беззастережну капітуляцію в штаб-квартирі Верховного головнокомандування союзних військ у Франції, Реймсі. Бойові дії офіційно припинилися 8 травня 1945 року о 23:01.

«З моменту зміни режиму, опинившись у радянській сфері впливу, Соціалістична Республіка Румунія визнала 9 травня Днем перемоги, але датою, яка справді знаменує День перемоги для нашої держави, є 8 травня 1945 року», – пояснює заява.

Це рішення Палати депутатів, яка є органом, що приймає рішення щодо цього нормативного акта, є важливим кроком для Румунії у зміцненні її зв'язків із західним світом та переосмисленні спільної історії.

Нагадаємо, новий президент Румунії Нікушор Дан, який очолив країну наприкінці травня, вперше відвідає Україну 11 червня. Він візьме участь у саміті в Одесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіс президента Румунії.

Так, сьогодні Нікушор Дан приїде до Одеси, де візьме участь у четвертому саміті Україна – Південно-Східна Європа. Саміт очолюватиме президент України Володимир Зеленський. Формат Україна – Південно-Східна Європа було започатковано у 2023 році як регіональна платформа для підтримки України, а також для спільної боротьби зі складними наслідками війни.

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Теги: Друга світова війна Румунія

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