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Кількість заброньованих працівників за рік зросла на 300 тис.

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Кількість заброньованих працівників за рік зросла на 300 тис.
Соболєв анонсував зміни до правил бронювання працівників
скриншот з відео

Міністр повідомив про збільшення числа критично важливих підприємств та анонсував оновлення правил бронювання

Кількість працівників, які мають бронювання від мобілізації, за останній рік збільшилася на 300 тис. осіб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.

Які зміни пропонує уряд

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв під час виступу у парламенті повідомив, що за останні 12 місяців кількість заброньованих працівників економіки зросла на 300 тис. осіб. За його словами, за цей самий період статус критично важливих отримали ще 9 тис. підприємств.

Соболєв зазначив, що значна частина приросту припала на прифронтові території. Після того як уряд дозволив бронювати 100% працівників таких підприємств, кількість заброньованих там подвоїлася і досягла 100 тис. осіб.

Міністр також повідомив, що найактивніше кількість заброньованих зростала останніми місяцями у переробній промисловості, будівництві та транспортній галузі. Крім того, за словами Соболєва, критично важливі підприємства наразі забезпечують близько 60% усіх надходжень від бізнесу.

Водночас міністр заявив, що чинні правила бронювання потребують перегляду, оскільки вони не змінювалися з 2024 року. За його словами, уряд планує оновити зарплатні критерії, секторальні критерії, а також змінити порядок розрахунку квоти для працівників, які працюють за сумісництвом.

Раніше Міністерство економіки вже представило основні зміни до порядку визначення критично важливих підприємств. Однією з ключових новацій стало підвищення вимог до середньої заробітної плати. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства вона має становити не менше трьох мінімальних зарплат – 25 941 грн. Для підприємств, що працюють на прифронтових територіях, збережено попередній поріг – 21 618 грн.

Також Кабінет Міністрів уточнив правила розрахунку квоти для бронювання. Якщо працівник працює на двох підприємствах, його враховуватимуть лише за одним місцем роботи. Це має запобігти випадкам штучного збільшення чисельності військовозобов'язаних працівників для отримання більшої квоти на бронювання.

«Система має бути зрозумілою, чесною і захищеною від маніпуляцій. Ухвалені зміни дозволяють зберегти баланс між потребами оборони та стабільною роботою підприємств, без яких неможливе функціонування економіки в умовах війни», – пояснював раніше Олексій Соболєв.

Терміни оновлення статусу критично важливих підприємств

Згідно з урядовою постановою №692, до 10 червня центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мали оновити власні критерії визначення критично важливих підприємств. До 1 липня вони повинні були перевірити відповідність уже визначених підприємств новим вимогам. Якщо підприємство не відповідатиме оновленим критеріям, воно втратить статус критично важливого, а разом із ним – право на бронювання працівників.

Водночас уряд передбачив перехідний період. Рішення про визнання підприємства критично важливим, чинні станом на 2 червня 2026 року, зберігатимуть силу до завершення строку їх дії, але не довше ніж до 1 вересня 2026 року. До цього часу підприємства мають підтвердити свій статус уже за новими правилами.

Нагадаємо, останніми тижнями представники бізнесу очікують остаточного затвердження нових критеріїв критичності. Найбільше занепокоєння висловлюють аграрії, які попереджають, що окремі господарства можуть втратити право на бронювання працівників у розпал жнив та осінньої посівної кампанії. Всеукраїнська аграрна рада вже звернулася до уряду із закликом переглянути окремі положення нових критеріїв.

Теги: мобілізація уряд бронювання від мобілізації

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