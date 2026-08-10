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Студенти оцінили підготовку викладачів до ШІ: є серйозні проблеми

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Студенти оцінили підготовку викладачів до ШІ: є серйозні проблеми
Опитування показало різницю в оцінках готовності викладачів до роботи зі ШІ
фото з відкритих джерел

Студенти загалом досить стримано оцінюють готовність викладачів допомагати їм із використанням ШІ

Студенти та викладачі по-різному оцінюють готовність до роботи зі штучним інтелектом у вищій освіті. Про це свідчать результати «Глобального опитування щодо штучного інтелекту у вищій освіті 2026 року», проведеного Digital Education Council, які проаналізував «Главком».

Digital Education Council – мережа, що об’єднує понад 170 університетів та організацій із більш ніж 30 країн. Комплексне дослідження охопило 45 398 осіб із 35 країн, серед яких 27 284 студенти та 18 114 викладачів. Учасники оцінювали вплив ШІ на навчання, професійні перспективи, а також ставлення до використання технології у вищій освіті.

Дослідження виявило помітний розрив між заявами викладачів про готовність працювати з ШІ та оцінкою студентами їхньої підготовленості.

Студенти загалом досить стримано оцінюють готовність викладачів допомагати їм із використанням ШІ. 39% не погодилися з тим, що викладачі добре підготовлені: 16% категорично не погодилися, а 23% – не погодилися. Натомість 29% оцінюють підготовленість викладачів позитивно: 18% погодилися з твердженням, а 11% – цілком погодилися. А 31% опитаних не визначилися з відповіддю, оцінюючи підготовленість своїх викладачів.

Студенти оцінили підготовку викладачів до ШІ: є серйозні проблеми фото 1
Інфографіка: «Главком» за даними Digital Education Council, AI in Higher Education Global Survey 2026

У США та Канаді оцінки ще нижчі. Лише 17% студентів у цьому регіоні вважають, що їхні викладачі добре підготовлені, щоб спрямовувати їх щодо використання штучного інтелекту.

Водночас 64% викладачів заявляють про навчання з ШІ-грамотності.

Результати опитування також показали, що ШІ поки що не став повноцінною частиною навчального процесу для більшості студентів. 43% опитаних заявили, що взагалі не стикалися з інтеграцією штучного інтелекту у своїх курсах або предметах, ще 42% – що технологію використовують лише в кількох курсах. Лише 15% студентів зазначили, що ШІ інтегрований у багато їхніх курсів.

Студенти оцінили підготовку викладачів до ШІ: є серйозні проблеми фото 2
Інфографіка: «Главком» за даними Digital Education Council, AI in Higher Education Global Survey 2026

Раніше «Главком» повідомляв, що в ЄС запровадять обов’язкове маркування контенту, створеного за допомогою штучного інтелекту. Нові правила мають допомогти користувачам відрізняти ШІ-контент від матеріалів, створених людиною.

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Теги: освіта технології навчання штучний інтелект університет

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