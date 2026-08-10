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Іран зажадав від України компенсації за удар по судну

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Іран зажадав від України компенсації за удар по судну
Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї поставив Україні умову після удару по іранському судну
колаж: glavcom.ua

Тегеран не прийняв пояснення Києва про ненавмисний інцидент і пригрозив «відповідними заходами»

Іран зажадав від України добровільно компенсувати збитки, завдані іранському судну під час удару в Каспійському морі. У Тегерані заявили, що не задоволені поясненнями української сторони щодо обставин інциденту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг речника Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїла Багаї.

За словами представника іранського МЗС, Тегеран не прийняв пояснення української сторони про те, що інцидент був ненавмисним. «Ми не задоволені твердженнями української сторони про те, що інцидент був ненавмисним», – заявив речник.

Багаї додав, що після визнання українськими високопосадовцями факту удару Київ має компенсувати завдані збитки.

За його словами, якщо Україна не зробить цього добровільно, Іран «вживе відповідних заходів», щоб домогтися виплати компенсації.

Йдеться про удари, яких Сили оборони України завдали далекобійними безпілотниками по логістичних суднах у Каспійському морі 25-26 липня 2026 року.

За даними української розвідки та дипломатів, одне з уражених суден перевозило з Ірану до Росії військові вантажі. Зокрема, йшлося про компоненти для ударних безпілотників типу Shahed та балістичних ракет.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук раніше заявив, що таке судно було законною військовою ціллю.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час телефонної розмови з очільником МЗС Ірану Аббасом Арагчі наголосив, що Україна діяла виключно в межах самооборони. За його словами, судна, які перевозять зброю для російських окупантів, є законними військовими цілями відповідно до міжнародного гуманітарного права.

Тегеран натомість заперечує військовий характер вантажу. Іранська сторона стверджує, що судно було цивільним торговельним, та звинувачує Україну в акті агресії й ескалації конфлікту.

Нагадаємо, раніше Іран розглянув можливість завдати ракетного удару по трьох об'єктах на території України у відповідь на атаку на своє судно в Каспійському морі, однак зрештою відмовився від цього плану.

Конфлікт між країнами загострився 25 липня, коли українські безпілотники завдали ударів по низці об'єктів в акваторії Каспійського моря, зокрема по нафтодобувній платформі та вантажних суднах, які, за даними Служби безпеки України, використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і Росією

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Теги: Іран Україна балістичні ракети

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