Російська ракета змусила Польщу змінити систему оповіщення

Полякам надсилатимуть SMS навіть тоді, коли небезпека безпосередньо стосуватиметься території України

Польща змінила систему цивільного оповіщення після того, як російська крилата ракета Х-101 порушила повітряний простір країни. Відтепер громадян інформуватимуть через SMS про зліт польської бойової авіації на тлі російських атак по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Причиною для перегляду системи оповіщення став інцидент 30 липня. Під час масованого російського удару по заходу України крилата ракета Х-101 увійшла до повітряного простору Польщі.

За словами Собков’як-Чарнецької, військова система реагування під час інциденту спрацювала належним чином. Водночас цивільна система оповіщення населення не спрацювала.

Після цього Урядовий центр безпеки та Міністерство внутрішніх справ Польщі розпочали роботу над удосконаленням механізму попередження громадян. До переговорів також долучилися Генеральний штаб та Оперативне командування Збройних сил Польщі.

У результаті поляки отримуватимуть SMS-повідомлення про небезпечну ситуацію навіть тоді, коли вона безпосередньо стосуватиметься території України. Зокрема, громадян інформуватимуть про підняття в повітря польських бойових літаків у відповідь на російські атаки.

«Якщо на наших бійців буде скоєно напад, ми передамо ще більше інформації, використовуючи систему Урядового центру безпеки», – сказала Собков’як-Чарнецька.

Нагадаємо, 4 серпня польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20М. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.