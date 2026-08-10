Росія втратила спроможність відкрити другий фронт

У НАТО пояснили, чому зараз не бачать ознак підготовки Москви до нападу на країни Альянсу

Поки триває війна проти України, Росія не має достатнього військового потенціалу для відкриття ще одного фронту проти країн НАТО. Водночас РФ залишилася довгостроковою загрозою для Альянсу та продовжила нарощувати озброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на директора Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніса Сартса.

«Росія становить і становитиме для нас загрозу, але це не означає, що йдеться про загрозу просто зараз», – зазначив Сартс.

За його словами, для здійснення військового нападу Росії необхідні відповідні спроможності. Наразі значна частина її військового потенціалу зосереджена на війні проти України, що суттєво обмежило можливості Москви для відкриття нового фронту.

«Поки триває війна в Україні, Росія не в змозі відкрити ще один військовий фронт проти країн НАТО, і немає жодних ознак того, що вона збирається це робити», – наголосив Сартс.

Представник НАТО водночас зауважив, що Росія, найімовірніше, продовжить нарощувати озброєння. Оцінки експертів щодо того, скільки часу знадобиться РФ для відновлення потенціалу для масштабнішої війни, різняться.

«Одне – коли ви вкладаєте всі ресурси в нарощування потенціалу, тому що через два тижні на вас хтось нападе. Інше – коли ви розподіляєте ресурси, виходячи з того, що є певний період часу, протягом якого їх потрібно максимально ефективно використати. Це два різні рішення», – пояснив Сартс.

Водночас він наголосив, що НАТО вже підготувало плани оборони на випадок потенційної агресії. Сартс також критично оцінив заяви про нібито неминучий напад Росії на країни Балтії. За його словами, надмірне залякування суспільства лише заважає серйозній дискусії про реальні ризики та підготовку до них. «Мені подобається, коли ми будуємо розмови на даних і фактах», – резюмував він.

За словами Сартса, оборонні рішення мають ґрунтуватися на оцінці реальної ситуації, а не на підтриманні постійної паніки в суспільстві.

Раніше повідомлялося, що Путін уже випробовує оборонну готовність і рішучість Північноатлантичного альянсу, тоді як Захід досі не дав на це чіткої відповіді.

За даними американської розвідки, у найближчі роки Росія може вдатися до прямого випробування НАТО – від кібератак до обмеженого сухопутного вторгнення. Водночас автори колонки зазначили, що Кремль фактично вже перевіряє готовність Альянсу до протистояння.