Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія втратила спроможність відкрити другий фронт

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Росія втратила спроможність відкрити другий фронт
Росія виявилася неготовою до другого фронту
колаж: glavcom.ua

У НАТО пояснили, чому зараз не бачать ознак підготовки Москви до нападу на країни Альянсу

Поки триває війна проти України, Росія не має достатнього військового потенціалу для відкриття ще одного фронту проти країн НАТО. Водночас РФ залишилася довгостроковою загрозою для Альянсу та продовжила нарощувати озброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на директора Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніса Сартса.

«Росія становить і становитиме для нас загрозу, але це не означає, що йдеться про загрозу просто зараз», – зазначив Сартс.

За його словами, для здійснення військового нападу Росії необхідні відповідні спроможності. Наразі значна частина її військового потенціалу зосереджена на війні проти України, що суттєво обмежило можливості Москви для відкриття нового фронту.

«Поки триває війна в Україні, Росія не в змозі відкрити ще один військовий фронт проти країн НАТО, і немає жодних ознак того, що вона збирається це робити», – наголосив Сартс.

Представник НАТО водночас зауважив, що Росія, найімовірніше, продовжить нарощувати озброєння. Оцінки експертів щодо того, скільки часу знадобиться РФ для відновлення потенціалу для масштабнішої війни, різняться.

«Одне – коли ви вкладаєте всі ресурси в нарощування потенціалу, тому що через два тижні на вас хтось нападе. Інше – коли ви розподіляєте ресурси, виходячи з того, що є певний період часу, протягом якого їх потрібно максимально ефективно використати. Це два різні рішення», – пояснив Сартс.

Водночас він наголосив, що НАТО вже підготувало плани оборони на випадок потенційної агресії. Сартс також критично оцінив заяви про нібито неминучий напад Росії на країни Балтії. За його словами, надмірне залякування суспільства лише заважає серйозній дискусії про реальні ризики та підготовку до них. «Мені подобається, коли ми будуємо розмови на даних і фактах», – резюмував він.

За словами Сартса, оборонні рішення мають ґрунтуватися на оцінці реальної ситуації, а не на підтриманні постійної паніки в суспільстві.

Раніше повідомлялося, що Путін уже випробовує оборонну готовність і рішучість Північноатлантичного альянсу, тоді як Захід досі не дав на це чіткої відповіді.

За даними американської розвідки, у найближчі роки Росія може вдатися до прямого випробування НАТО – від кібератак до обмеженого сухопутного вторгнення. Водночас автори колонки зазначили, що Кремль фактично вже перевіряє готовність Альянсу до протистояння.

Читайте також:

Теги: фронт війна росія НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Wildberries втратила вже 20-25% складів, а десятки тисяч продавців втратили свої товари
Удари по Wildberries дають перші плоди. Торгівлю РФ охоплює криза
8 серпня, 23:53
Росіяни зранку атакували громадський транспорт у Херсоні
Росіяни атакували маршрутку та зупинку в Херсоні: є поранені
12 липня, 12:46
Ресурсний план спільного фінансування НАТО визначає напрями інвестицій на наступні п'ять років
НАТО затвердило паливний мегапроєкт
23 липня, 09:31
У 2025 році загальна вартість товарів, проданих Wildberries, становила приблизно 3 % ВВП РФ
Огляд розвідки Естонії: як атаки ЗСУ руйнують бізнес-клімат Росії
24 липня, 17:39
Північнокорейські солдати під час військового параду в Пхеньяні
Північна Корея перекидає до РФ ракетний підрозділ для війни проти України – Reuters
5 серпня, 10:51
Здійнявся дим після вибуху
Ракетний удар по Одесі: є загиблі та постраждалий
11 липня, 12:30
Наслідки російського удару по Запоріжжю
Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю, загинули люди (фото)
16 липня, 17:33
Рятувальні роботи у Львові, кадрові зміни у ЗСУ та поліції. Головне за 30 липня 2026
Рятувальні роботи у Львові, кадрові зміни у ЗСУ та поліції. Головне за 30 липня 2026
30 липня, 21:01
Міністр спорту Росії та очільник олімпійського комітету РФ Дегтярьов відкрито підтримує війну проти України
ЄС запровадив санкції проти керівника російсько спорту Дегтярьова і президента ФІДЕ Дворковича
23 липня, 16:16

Соціум

США витратили майже всі запаси високоточних ракет – Bloomberg
США витратили майже всі запаси високоточних ракет – Bloomberg
Росія втратила спроможність відкрити другий фронт
Росія втратила спроможність відкрити другий фронт
Студенти оцінили підготовку викладачів до ШІ: є серйозні проблеми
Студенти оцінили підготовку викладачів до ШІ: є серйозні проблеми
Іран зажадав від України компенсації за удар по судну
Іран зажадав від України компенсації за удар по судну
Російська ракета змусила Польщу змінити систему оповіщення
Російська ракета змусила Польщу змінити систему оповіщення
Росія отримала нові балістичні ракети від Північної Кореї – Зеленський
Росія отримала нові балістичні ракети від Північної Кореї – Зеленський

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
175K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
63K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua