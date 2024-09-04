Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія підняла у повітря п'ять стратегічних бомбардувальників – Повітряні сили

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Росія підняла у повітря п'ять стратегічних бомбардувальників – Повітряні сили
Зокрема, зафіксовано активність 5-ти бортів Ту-95МС
фото з відкритих джерел

У Росії злетіли п'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які є носіями крилатих ракет

У ніч на 4 серпня з російського аеродрому «Оленья» злетіли п'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які є носіями крилатих ракет. Повітряні сили ЗСУ зафіксували їх політ у південно-східному напрямку.

«У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково», – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

 Військові закликають українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Олещука Миколу Миколайовича з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.и.

Як повідомлялося, 29 серпня Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив втрату винищувача F-16 та загибель пілота під час відбиття ракетного удару РФ Літак збив 4 крилаті ракети, але зазнав катастрофи при заході на наступну ціль.

У Генштабі додали, що для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака.

Український пілот підполковник Олексій Месь загинув під час аварії винищувача F-16 у понеділок, 26 серпня. В Повітряному командуванні «Захід» Повітряних сил ЗСУ повідомили, що пілот загинув під час під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару та знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.

Читайте також:

Теги: росіяни політ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як нестача ресурсів у Росії вплине на військові плани
Перспективи осінньої кампанії та нові виклики для ЗСУ
2 вересня, 09:20
Суд відправив Мерчанта під варту без права внесення застави
Прокурори США звинуватили пакистанця у спробі замаху, можливим об'єктом був Трамп
7 серпня, 03:12
Пропагандист викладав відео з Курської області, зокрема з Суджі
На Курщині тяжко поранено пропагандиста Євгена Поддубного (оновлено)
7 серпня, 23:22
РФ у війні з Україною втратила 589 700 осіб
Втрати ворога станом на 10 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
10 серпня, 08:10
Північнокорейські балістичні ракети KN-23 атакували Україну
РФ атакувала Україну північнокорейськими ракетами KN-23: деталі від Повітряних сил
11 серпня, 12:36
Місцеві пабліки повідомляли про сильну пожежу після вибуху в Керчі
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Байден, Кара-Мурза та його родина у Білому домі
Байден зустрівся з росіянином Кара-Мурзою, який критикував санкції проти РФ
16 серпня, 11:30
Росія боїться швидкого просування ЗСУ на Курщині – ISW
Росія боїться швидкого просування ЗСУ на Курщині – ISW
15 серпня, 06:16
Politico: РФ використовує Telegram для зв'язку на полі бою і організації диверсій
Politico: РФ використовує Telegram для зв'язку на полі бою і організації диверсій
27 серпня, 05:48

Соціум

Росія підняла у повітря 5 стратегічних бомбардувальників
Росія підняла у повітря 5 стратегічних бомбардувальників
Польща офіційно дозволила бороди і татуювання військовим
Польща офіційно дозволила бороди і татуювання військовим
Італія може приготувати неприємний сюрприз для туристів – Financial Times
Італія може приготувати неприємний сюрприз для туристів – Financial Times
Кремль готує до війни школярів – британська розвідка
Кремль готує до війни школярів – британська розвідка
Блогер з Ірану отримав 12 років в’язниці за твіт із крапкою
Блогер з Ірану отримав 12 років в’язниці за твіт із крапкою
Російський вертоліт Мі-8 зник під час польоту в Бурятії
Російський вертоліт Мі-8 зник під час польоту в Бурятії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Президент Монголії покликав Путіна у юрту віч-на-віч
50K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
33K
СБУ затримала екснардепа, який планував підриви на «Укрзалізниці» і замах на Гордона
31K
ЗСУ просунулися вперед у Курській області – ISW
27K
Печерський суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти адвоката Порошенка: що сталося?
24K
Вперше за 87 років Німеччина планує закрити заводи Volkswagen по всій країні

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
Вчора, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua