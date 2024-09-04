Росія підняла у повітря п'ять стратегічних бомбардувальників – Повітряні сили

У Росії злетіли п'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які є носіями крилатих ракет

У ніч на 4 серпня з російського аеродрому «Оленья» злетіли п'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які є носіями крилатих ракет. Повітряні сили ЗСУ зафіксували їх політ у південно-східному напрямку.

«У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково», – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Військові закликають українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Олещука Миколу Миколайовича з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.и.

Як повідомлялося, 29 серпня Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив втрату винищувача F-16 та загибель пілота під час відбиття ракетного удару РФ Літак збив 4 крилаті ракети, але зазнав катастрофи при заході на наступну ціль.

У Генштабі додали, що для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака.

Український пілот підполковник Олексій Месь загинув під час аварії винищувача F-16 у понеділок, 26 серпня. В Повітряному командуванні «Захід» Повітряних сил ЗСУ повідомили, що пілот загинув під час під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару та знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.